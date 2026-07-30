El Marqués, Querétaro, 30 de julio de 2026.- Un hombre resultó lesionado la tarde de este jueves en la localidad de La Griega, luego de que una llanta que inflaba presentara una sobrepresión y explotara, de acuerdo con el reporte de Protección Civil de El Marqués.
Paramédicos de Protección Civil El Marqués valoran a la persona lesionada tras la explosión de la llanta en La Griega. Protección Civil El Marqués
Personal de la corporación acudió al lugar y brindó atención prehospitalaria al lesionado, quien presentó heridas principalmente en una mano. Tras la valoración correspondiente, Protección Civil informó que la persona se encuentra fuera de peligro.
La dependencia no detalló si el lesionado fue trasladado a algún hospital ni las condiciones exactas en que ocurrió el hecho.
El personal de emergencia atendió la herida ubicada principalmente en una mano del lesionado. Protección Civil El Marqués
Protección Civil de El Marqués recomendó, a partir de este caso, seguir medidas de seguridad al realizar trabajos con llantas: utilizar equipo de protección adecuado, verificar la presión recomendada por el fabricante y evitar distracciones durante el inflado.