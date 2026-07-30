Llanta explota al inflarla y lesiona a un hombre en La Griega, El Marqués

Protección Civil de El Marqués brindó atención al lesionado, quien presentó heridas en una mano y ya se encuentra fuera de peligro.

Paramédicos de Protección Civil El Marqués revisan un reporte junto a hombre lesionado sentado en La Griega
Paramédicos registran los datos del reporte durante la atención al lesionado en La Griega.
Protección Civil El Marqués
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 30, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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El Marqués, Querétaro, 30 de julio de 2026.- Un hombre resultó lesionado la tarde de este jueves en la localidad de La Griega, luego de que una llanta que inflaba presentara una sobrepresión y explotara, de acuerdo con el reporte de Protección Civil de El Marqués.


Param\u00e9dico de Protecci\u00f3n Civil El Marqu\u00e9s atiende a hombre lesionado tendido en el piso de un taller mec\u00e1nico en La Griega Paramédicos de Protección Civil El Marqués valoran a la persona lesionada tras la explosión de la llanta en La Griega. Protección Civil El Marqués

Personal de la corporación acudió al lugar y brindó atención prehospitalaria al lesionado, quien presentó heridas principalmente en una mano. Tras la valoración correspondiente, Protección Civil informó que la persona se encuentra fuera de peligro.

La dependencia no detalló si el lesionado fue trasladado a algún hospital ni las condiciones exactas en que ocurrió el hecho.

Personal de Protecci\u00f3n Civil limpia y atiende una herida en la mano de un hombre lesionado El personal de emergencia atendió la herida ubicada principalmente en una mano del lesionado. Protección Civil El Marqués

Protección Civil de El Marqués recomendó, a partir de este caso, seguir medidas de seguridad al realizar trabajos con llantas: utilizar equipo de protección adecuado, verificar la presión recomendada por el fabricante y evitar distracciones durante el inflado.

sucesos accidente movilidad proteccion civil

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