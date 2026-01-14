México, 14 de enero de 2026. — La actriz y cantante Ariana Grande reveló por primera vez que su fallecido exnovio, el rapero Mac Miller, desempeñó un papel fundamental en la definición de su carrera musical al animarla a explorar el pop con influencias de R&B cuando dejaba atrás su personaje en Nickelodeon.

Durante una conversación en vivo con estudiantes de la Universidad de Chapman en California el 5 de diciembre de 2025, la estrella de Wicked compartió esta historia inédita que mantuvo en privado durante más de una década, informó The Hollywood Reporter.

La intérprete de "7 Rings" explicó que Miller, con quien salió de 2016 a 2018, la impulsó a "hacer algo valiente" cuando trabajaba en su álbum debut Yours Truly en 2013. Mac Miller falleció en septiembre de 2018 a los 26 años por una sobredosis accidental de alcohol, cocaína y fentanilo, apenas cuatro meses después de que la pareja terminara su relación.

"Nunca he dicho esto antes, pero fue Malcolm quien me animó a hacer música pop con influencias de R&B", confesó Grande ante el público universitario. La cantante reconoció que este consejo musical fortalece la razón por la cual invitó a Miller a colaborar en su exitoso sencillo "The Way", que alcanzó el top 10 del Billboard Hot 100 en 2013.

Colaboración musical que cambió todo

Grande detalló que eligió a Miller para el tema no solo por su talento, sino porque "sentía que le debía a él haber encontrado mi sonido". La canción "The Way" marcó el debut musical de la entonces actriz de Sam and Cat y acumuló más de 500 millones de reproducciones en Spotify hasta 2025.

La colaboración entre ambos artistas continuó con el remix de "Into You" y la canción de Miller "My Favorite Part" en 2016, año en que hicieron pública su relación en Instagram, precisó Billboard.

La pareja se conoció trabajando en 2012 y lanzó su primera colaboración un año después, consolidando una química musical evidente antes de su romance.

Legado permanente

La cantante estadounidense ha mantenido vivo el recuerdo de Miller mediante tributos discretos en su música y proyectos. En 2023, durante el décimo aniversario de Yours Truly, Grande incluyó un homenaje especial en la versión remasterizada de "The Way", donde las palabras "Feat. Mac Miller" aparecen al final del video oficial con una orquestación de cuerdas sobre el verso del rapero, sostuvo Elle.

"Estoy muy agradecida por eso", aseguró Grande durante la conversación académica. La actriz nominada al Oscar por su papel como Glinda en Wicked utilizó este espacio educativo para contextualizar su evolución artística, conectando su pasado musical con su presente cinematográfico sin romanticizar excesivamente la relación.

Tras la muerte de Miller en septiembre de 2018, Grande publicó un emotivo tributo en Instagram donde escribió: "Te adoré desde el día que te conocí cuando tenía diecinueve años".

La cantante, quien adoptó a Myron, el perro del rapero, después de su fallecimiento, también le dedicó referencias en su álbum Thank U, Next de 2019, que alcanzó el número uno en el Billboard 200.