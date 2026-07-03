Congreso de Querétaro aprueba Código Mariposa para duelo perinatal

La reforma establece atención digna, espacios privados, capacitación médica y apoyo psicológico para familias que pierden a un bebé.

Leonor Mejía Barraza interviene en tribuna durante la discusión del Código Mariposa en Querétaro

Leonor Mejía Barraza presentó ante el Pleno el dictamen del Código Mariposa para atención humanizada a familias en duelo perinatal.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 03, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 3 de julio de 2026.- La LXI Legislatura del Estado aprobó por unanimidad la incorporación del Código Mariposa como protocolo de atención humanizada para familias que enfrentan una pérdida gestacional, perinatal o neonatal.

La reforma busca que las instituciones de salud brinden un trato digno, sensible y profesional a madres, padres y familiares que atraviesan la muerte de un bebé durante el embarazo, el parto o en sus primeros días de vida, dentro de un enfoque de atención relacionado con la Ley de Salud estatal y el acompañamiento emocional.

Al presentar el dictamen ante el Pleno, la diputada Leonor Mejía Barraza señaló que este tipo de duelo ha permanecido invisibilizado durante años y, en muchos casos, ha sido minimizado o incomprendido.

“Para quienes hemos perdido un bebé, sabemos que no se pierde solamente un embarazo; se pierde un hijo o una hija. Ese duelo merece ser reconocido, respetado y acompañado con sensibilidad y profesionalismo”, expresó durante su intervención.

De acuerdo con la legisladora, el Código Mariposa contempla la identificación oportuna de pacientes que enfrentan un duelo gestacional, perinatal o neonatal; la habilitación de espacios privados y adecuados para su atención; así como la capacitación de personal médico, de enfermería y administrativo.

También incluye acompañamiento psicológico durante la hospitalización y seguimiento posterior, con el objetivo de que las familias no enfrenten solas este proceso, en una línea de atención vinculada con la importancia de fortalecer la salud mental en Querétaro.

Mejía Barraza sostuvo que esta política pública ya ha mostrado resultados positivos en otras entidades del país y representa un avance hacia un sistema de salud más humano, donde el acompañamiento emocional forme parte de la atención médica.

La diputada agradeció el respaldo de las y los legisladores de todas las fuerzas políticas, al considerar que el consenso legislativo envía un mensaje de solidaridad con miles de familias queretanas.

“Hoy Querétaro da un paso importante para que ninguna madre, ningún padre y ninguna familia tenga que enfrentar en soledad el dolor de perder a un hijo o una hija. El Código Mariposa es una ley que pone en el centro la dignidad humana, la empatía y el acompañamiento que toda familia merece”, concluyó.

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