Querétaro, 3 de julio de 2026.- Yamil Olivier Ceja fue nombrado nuevo Secretario de Desarrollo Económico del Municipio de Querétaro, con la encomienda de reforzar la promoción de la capital, la atracción de inversiones y el vínculo con el sector productivo local.
El presidente municipal Felifer Macías instruyó al nuevo integrante de su gabinete a fortalecer la estrategia económica de la ciudad, generar mayores oportunidades para empresas locales y atraer proyectos productivos nacionales e internacionales.
El nombramiento se da en una administración que ha colocado la atracción de capital y el emprendimiento como parte central de su agenda económica. En enero, el municipio reportó una inversión histórica de 9 mil 304 millones de pesos durante 2025, mientras que en abril informó compromisos por más de 2 mil millones de pesos y 900 empleos directos tras la Hannover Messe 2026.
Yamil Olivier Ceja es licenciado en Comercio Internacional por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. De acuerdo con la información municipal, su trayectoria combina experiencia en la administración pública y en la iniciativa privada.
En el servicio público se desempeñó como Secretario Técnico de Servicios Públicos y, anteriormente, como Secretario Técnico de Atención Ciudadana en el Municipio de Corregidora, donde participó en tareas de planeación estratégica, administración de recursos, coordinación interinstitucional y atención ciudadana.
En el sector privado, desarrolló proyectos relacionados con gestión comercial, apertura de mercados, logística, análisis de ventas y coordinación de equipos de trabajo, áreas vinculadas con competitividad, desarrollo empresarial y relación con el sector productivo.
El nuevo funcionario señaló que buscará reforzar las actividades de la Secretaría de Desarrollo Económico para mantener el vínculo entre los sectores productivos y la administración municipal, además de contribuir a que Querétaro conserve su dinamismo económico.