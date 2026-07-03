Yamil Olivier Ceja asume Desarrollo Económico en Querétaro

El nuevo secretario tendrá a su cargo la promoción del municipio, la atracción de inversiones y el vínculo con sectores productivos.

Yamil Olivier Ceja posa con camisa blanca frente a fondo azul

Yamil Olivier Ceja fue nombrado Secretario de Desarrollo Económico del Municipio de Querétaro. Su encomienda será reforzar inversión y vínculo productivo.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 03, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 3 de julio de 2026.- Yamil Olivier Ceja fue nombrado nuevo Secretario de Desarrollo Económico del Municipio de Querétaro, con la encomienda de reforzar la promoción de la capital, la atracción de inversiones y el vínculo con el sector productivo local.

El presidente municipal Felifer Macías instruyó al nuevo integrante de su gabinete a fortalecer la estrategia económica de la ciudad, generar mayores oportunidades para empresas locales y atraer proyectos productivos nacionales e internacionales.

El nombramiento se da en una administración que ha colocado la atracción de capital y el emprendimiento como parte central de su agenda económica. En enero, el municipio reportó una inversión histórica de 9 mil 304 millones de pesos durante 2025, mientras que en abril informó compromisos por más de 2 mil millones de pesos y 900 empleos directos tras la Hannover Messe 2026.

Yamil Olivier Ceja es licenciado en Comercio Internacional por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. De acuerdo con la información municipal, su trayectoria combina experiencia en la administración pública y en la iniciativa privada.

En el servicio público se desempeñó como Secretario Técnico de Servicios Públicos y, anteriormente, como Secretario Técnico de Atención Ciudadana en el Municipio de Corregidora, donde participó en tareas de planeación estratégica, administración de recursos, coordinación interinstitucional y atención ciudadana.

En el sector privado, desarrolló proyectos relacionados con gestión comercial, apertura de mercados, logística, análisis de ventas y coordinación de equipos de trabajo, áreas vinculadas con competitividad, desarrollo empresarial y relación con el sector productivo.

El nuevo funcionario señaló que buscará reforzar las actividades de la Secretaría de Desarrollo Económico para mantener el vínculo entre los sectores productivos y la administración municipal, además de contribuir a que Querétaro conserve su dinamismo económico.

gobierno gabinete desarrollo economico

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