PAN acusa encubrimiento en descarrilamiento de Tren Interoceánico

Martín Arango exige transparencia en megaproyectos y anuncia escrutinio al tren México-Querétaro.

Martín Arango, presidente del PAN Querétaro, durante conferencia sobre descarrilamiento del Tren Interoceánico y corrupción en proyectos de infraestructura

Martín Arango, dirigente estatal del PAN, acusó encubrimiento en el caso del Tren Interoceánico.

Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Ene 28, 2026
México, 28 de enero de 2026.- El descarrilamiento del Tren Interoceánico representa uno de los episodios más graves de corrupción, negligencia y manipulación de la justicia en México, acusó el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Querétaro, Martín Arango, quien calificó la versión oficial de "exceso de velocidad" como una simulación para encubrir responsables.

El accidente ocurrido en el Istmo de Tehuantepec dejó víctimas mortales y generó cuestionamientos sobre la supervisión del megaproyecto insignia del gobierno federal. Hasta el momento, las autoridades federales no han emitido respuesta a los señalamientos de la oposición sobre presuntas irregularidades en la construcción y operación de la obra.

El dirigente panista aseguró que la tragedia no es un accidente aislado, sino el resultado de un modelo de gobierno que sacrifica la verdad aunque el costo sean vidas humanas. "Estamos viendo lo más bajo que ha pasado en México", señaló respecto al descarrilamiento del Tren Interoceánico y la corrupción que, a su juicio, lo rodea.

Arango acusó que, según su interpretación, la narrativa oficial libra de responsabilidad a Bobby López Beltrán y encubre negligencia en torno al proyecto, desviando la atención de decisiones, omisiones y posibles actos de corrupción en la administración federal.

PAN exige transparencia y anuncia escrutinio a tren México-Querétaro

El presidente estatal del PAN indicó que, a juicio de su partido, la versión oficial "fabrica un culpable para encubrir a los verdaderos responsables", lo que calificó como el peor asalto a la justicia mexicana. Según el panista, la fiscal Ernestina Godoy habría construido una narrativa para proteger intereses políticos.

El caso del descarrilamiento del Tren Interoceánico obliga a redoblar la vigilancia sobre grandes proyectos de infraestructura que se impulsan actualmente, advirtió Arango. Mencionó específicamente el proyecto ferroviario México-Querétaro como uno que requiere escrutinio permanente desde su etapa de planeación.

"Desde Querétaro seremos vigilantes de su construcción. No vamos a permitir que se convierta en un monumento a la corrupción ni en otra tragedia anunciada", enfatizó el dirigente estatal del blanquiazul respecto a la obra que conectará a la entidad con la capital del país.

El líder panista subrayó que cuando el poder decide mentir, la justicia se descarrila, y cuando la corrupción se normaliza desde el gobierno, el precio lo pagan los ciudadanos. Cabe señalar que este medio solicitará postura oficial sobre los señalamientos vertidos.

