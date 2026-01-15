Querétaro, 15 de enero de 2026. — El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pronosticó para Querétaro un ambiente muy frío durante la mañana con temperaturas mínimas de 7 °C en la capital del estado, mientras que por la tarde se esperan máximas de 28 °C.
El organismo advirtió sobre la presencia de bancos de niebla en zonas montañosas que podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y áreas urbanas, informó mediante su aviso meteorológico oficial.
El frente frío número 28 recorrerá rápidamente el sureste mexicano y la península de Yucatán, mientras que la masa de aire polar que lo impulsa mantendrá condiciones de frío a gélido con heladas al amanecer en diversas entidades del país, incluidas zonas serranas de Querétaro.
El SMN precisó que se registrarán temperaturas mínimas de menos cinco a cero grados centígrados con heladas en áreas montañosas del estado.
La dependencia federal detalló que durante el transcurso del día se observará cielo medio nublado a nublado en la entidad, con viento de componente norte de 20 a 30 kilómetros por hora.
Las condiciones meteorológicas incluyen ambiente templado durante la tarde, con cielo parcialmente nublado en la mayor parte del territorio estatal.
"Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas", enfatizó el organismo en su pronóstico extendido a 96 horas. El Servicio Meteorológico advirtió que las bajas temperaturas matutinas requieren que la población tome precauciones, especialmente en municipios ubicados en la Sierra Gorda donde el frío será más intenso.
Las autoridades meteorológicas registraron en las últimas 24 horas temperaturas máximas de 28 grados en Peñamiller y 23.3 grados en el Observatorio de Querétaro, mientras que las mínimas fueron de cinco grados en Juriquilla y 5.5 grados en San Ildefonso.
El pronóstico oficial abarca desde las 06:00 horas de este 15 de enero hasta las 06:00 horas del 16 de enero de 2026.