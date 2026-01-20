Querétaro firma convenio con Universidad Real para prácticas profesionales

La Secretaría de Desarrollo Económico impulsará vinculación académica con acceso a Bolsa de Trabajo municipal y descuentos educativos para colaboradores.

Alejandro Sterling Sánchez y Mauricio Borbolla Díaz durante firma de convenio Universidad Real-Municipio Querétaro

Alejandro Sterling Sánchez, secretario de Desarrollo Económico de Querétaro, durante la firma del convenio de colaboración interinstitucional.

Foto: Municipio de Querétaro.
Diario Rotativo
Por Diario Rotativo Ene 20, 2026
Querétaro, 20 de enero de 2026. - El Municipio de Querétaro firmó un convenio de colaboración interinstitucional con la Universidad Real de Querétaro para impulsar prácticas profesionales y vinculación académica que beneficia al estudiantado con acceso a la Bolsa de Trabajo municipal.

La Secretaría de Desarrollo Económico encabezó la firma del acuerdo que permitirá a las y los estudiantes realizar sus prácticas en un entorno formativo dentro de la dependencia, informó el secretario Alejandro Sterling Sánchez.

El funcionario explicó que, por instrucción del presidente municipal Felifer Macías, la comunidad universitaria tendrá acceso a eventos, talleres, pláticas y foros organizados por la Secretaría de Desarrollo Económico como parte de su formación académica y profesional. La dependencia pondrá a disposición del estudiantado la Bolsa de Trabajo municipal de manera gratuita.

"El espacio es para ustedes, si quieren traer a grupos de jóvenes a participar en las actividades que tenemos, están en su casa", aseguró Sterling Sánchez. El convenio contribuye a fortalecer el ecosistema económico local mediante acciones del gobierno municipal de Querétaro que generan beneficios directos para quienes buscan desarrollarse profesionalmente.

El rector de la Universidad Real de Querétaro, Mauricio Borbolla Díaz, destacó el compromiso de la institución con Querétaro al ofrecer educación de calidad a través de un modelo que permite a las y los estudiantes trabajar y estudiar simultáneamente.

El acuerdo también establece descuentos en inscripción y colegiaturas para el personal de la Secretaría de Desarrollo Económico y sus familiares directos.

