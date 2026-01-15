Querétaro, 15 de enero de 2026. — El gobernador Mauricio Kuri González realizará una gira de siete días a Madrid, España, donde sostendrá reuniones con el sector manufacturero, turístico y empresas españolas para atraer nuevas inversiones a Querétaro, anunció el mandatario estatal.
La agenda incluye encuentros con representantes de las 192 empresas españolas que operan en Querétaro.
"Va a haber buenas noticias, vienen inversiones", explicó Kuri González sobre el viaje programado. El mandatario estatal impulsa la atracción de inversión extranjera a Querétaro mediante giras internacionales que han resultado rentables en años anteriores.
La gira incluirá reuniones con el sector manufacturero español, que tiene presencia significativa en Querétaro, además de encuentros con representantes del sector turístico.
"Ya tenemos varias reuniones. Va a ser una gira muy intensa, pero estoy seguro que, como todas las que hemos tenido, van a ser muy redituables", aseguró el gobernador.
España mantiene presencia industrial importante en Querétaro con 192 empresas establecidas en sectores como manufactura, servicios y tecnología. El gobernador planea visitar algunas de estas compañías para fortalecer vínculos comerciales y explorar oportunidades de expansión.
"Hay más de 192 empresas españolas en Querétaro y tenemos mucho que plantear", precisó Kuri González. El mandatario estatal regresará en ocho días y espera anunciar resultados concretos de inversión y generación de empleos derivados de la gira internacional.