Ciudad Judicial de Querétaro recibe Sello de Biodiversidad por conservación ambiental

Ene 29, 2026
Querétaro, 29 de enero de 2026. —Ciudad Judicial recibió el Sello de Biodiversidad del Fragmento de Conservación de la Biodiversidad Urbana, reconocimiento que consolida sus 140 mil 899 metros cuadrados como un espacio de preservación del entorno natural dentro de la zona urbana de Querétaro.

La entrega forma parte de la política ambiental impulsada por el Municipio de Querétaro bajo la administración del presidente municipal Felifer Macías.

El Sello de Biodiversidad en Ciudad Judicial de Querétaro representa un avance en la integración de esquemas de protección ambiental dentro de espacios institucionales.

Con este reconocimiento, cerca del 40 por ciento del territorio municipal cuenta con algún tipo de esquema de conservación, según informaron autoridades ambientales durante la ceremonia de entrega.

Lupita Espinosa, secretaria de Medio Ambiente municipal, agradeció el respaldo del Poder Judicial y del magistrado presidente Braulio Guerra Urbiola por la relevancia de incorporar la protección ambiental en los espacios públicos e institucionales. La funcionaria indicó que estas acciones fortalecen la justicia ambiental en el municipio.

"Este tipo de acciones permiten que los entornos urbanos funcionen como refugios para la vida silvestre", señaló Espinosa.

El Fragmento de Conservación favorece la preservación de especies nativas, la protección de polinizadores y la conectividad ecológica de la ciudad, elementos fundamentales para mantener el equilibrio ambiental en zonas urbanizadas.

Plantación de 500 árboles nativos transformó Ciudad Judicial en Querétaro

El pasado 5 de junio de 2025, con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, el Municipio de Querétaro realizó una jornada de plantación en Ciudad Judicial con 500 árboles nativos y ornamentales.

Entre las especies plantadas se encuentran mezquites, majahuas, pata de vaca, palo bobo, framboyán, níspero, magnolias y acacia negra, además de más de mil plantas ornamentales para jardineras.

En la ceremonia de entrega del Sello de Biodiversidad participaron el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Querétaro, Braulio Guerra Urbiola; el rector de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui, Christian G. Reyes Méndez; así como jueces, consejeros de la Judicatura del Estado y representantes de organizaciones ambientalistas.

Ciudad Judicial se suma a los espacios del municipio que cuentan con reconocimiento formal por sus acciones de conservación ambiental, consolidando la estrategia de crear refugios de biodiversidad dentro del entorno urbano queretano.

