Senador Dorantes respalda Modelo Queretano de Justicia de Kuri

El legislador federal destacó las iniciativas para elección de jueces con evaluación previa y coordinación con autoridades federales.

Senador Agustín Dorantes Lámbarri durante conferencia sobre Modelo Queretano de Justicia en Querétaro

El senador Agustín Dorantes Lámbarri expresó su respaldo a las iniciativas de justicia del gobernador Mauricio Kuri.

Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Ene 29, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

Querétaro, 29 de enero de 2026.- El senador Agustín Dorantes Lámbarri expresó su respaldo al Modelo Queretano de Justicia anunciado por el gobernador Mauricio Kuri González, iniciativa que busca fortalecer el sistema judicial estatal mediante la elección de jueces con evaluación previa, mecanismos alternos de solución de conflictos y mayor coordinación con autoridades federales en materia de seguridad pública.

El legislador panista señaló que la entidad se adapta ante los efectos de la reforma judicial federal, la cual criticó por generar incertidumbre económica y baja participación ciudadana en los comicios. Dorantes indicó que el modelo estatal permitirá a Querétaro mantener su posición como referente nacional en seguridad pública y certeza jurídica para sus habitantes.

Entre las iniciativas destacadas por el senador figura la elección de jueces y magistrados con candidatos previamente evaluados, a diferencia del sistema de insaculación federal. También mencionó el impulso a mecanismos alternos para resolver conflictos legales de manera más ágil.

Modelo Queretano de Justicia fortalecerá coordinación federal

Dorantes precisó que la adecuación de Querétaro a la Ley General de Seguridad Pública permitirá una colaboración más estrecha con la Federación para combatir delitos como la extorsión. El senador aseguró que estas medidas facilitarán investigaciones más rápidas y mejor integración de carpetas de investigación.

El legislador subrayó que familias de otros estados migran a Querétaro por la paz y tranquilidad que ofrece la entidad. Sostuvo que los resultados en seguridad no son casualidad, sino producto de decisiones que construyen puentes entre el gobierno estatal y las autoridades federales.

Dorantes reiteró desde el Senado de la República su respaldo a la visión del gobernador Kuri, al considerar que cuando la justicia funciona, los ciudadanos pueden estudiar, trabajar y emprender con tranquilidad.

