Querétaro, 29 de enero de 2026.- El senador Agustín Dorantes Lámbarri expresó su respaldo al Modelo Queretano de Justicia anunciado por el gobernador Mauricio Kuri González, iniciativa que busca fortalecer el sistema judicial estatal mediante la elección de jueces con evaluación previa, mecanismos alternos de solución de conflictos y mayor coordinación con autoridades federales en materia de seguridad pública.
El legislador panista señaló que la entidad se adapta ante los efectos de la reforma judicial federal, la cual criticó por generar incertidumbre económica y baja participación ciudadana en los comicios. Dorantes indicó que el modelo estatal permitirá a Querétaro mantener su posición como referente nacional en seguridad pública y certeza jurídica para sus habitantes.
Entre las iniciativas destacadas por el senador figura la elección de jueces y magistrados con candidatos previamente evaluados, a diferencia del sistema de insaculación federal. También mencionó el impulso a mecanismos alternos para resolver conflictos legales de manera más ágil.
Modelo Queretano de Justicia fortalecerá coordinación federal
Dorantes precisó que la adecuación de Querétaro a la Ley General de Seguridad Pública permitirá una colaboración más estrecha con la Federación para combatir delitos como la extorsión. El senador aseguró que estas medidas facilitarán investigaciones más rápidas y mejor integración de carpetas de investigación.
El legislador subrayó que familias de otros estados migran a Querétaro por la paz y tranquilidad que ofrece la entidad. Sostuvo que los resultados en seguridad no son casualidad, sino producto de decisiones que construyen puentes entre el gobierno estatal y las autoridades federales.
Dorantes reiteró desde el Senado de la República su respaldo a la visión del gobernador Kuri, al considerar que cuando la justicia funciona, los ciudadanos pueden estudiar, trabajar y emprender con tranquilidad.