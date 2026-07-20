Obras Públicas de San Juan del Río ejercerá 100 millones de pesos en el segundo semestre en 27 comunidades

La dependencia trabaja además en la restauración del templo de San Juan de Dios y la capilla del Calvario, ganadora de dos concursos con Ciudades Patrimonio.

La Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de San Juan del Río ejecuta un paquete de 100 millones de pesos en obras de pavimentación, infraestructura educativa y rehabilitación de inmuebles patrimoniales en 15 comunidades del municipio.

Con una inversión de 100 millones de pesos, el Gobierno de San Juan del Río desarrolla obras de infraestructura vial, educativa y de conservación del patrimonio en al menos 15 comunidades durante el segundo semestre de 2026.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 20, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 20 de julio de 2026.- La Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de San Juan del Río ejecuta un paquete de 100 millones de pesos en al menos 15 comunidades del municipio durante el segundo semestre de 2026, con obras que van de la rehabilitación de calles a la intervención de escuelas y sitios patrimoniales.

La titular de la dependencia, Edith Álvarez Flores, informó que el paquete se financia con una combinación de recursos del Fondo Municipal, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) y el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), y que varias obras ya arrancaron mientras otras permanecen en proceso de licitación.

Entre las intervenciones confirmadas, la funcionaria mencionó la rehabilitación de la calle Miguel Hidalgo en Santa Bárbara la Cueva, la del antiguo Camino Nacional que beneficiará a Palma de Romero, Cuarto Centenario y San Francisco, y la rehabilitación de la avenida Hidalgo en Santa Cruz Nieto. También citó la calle Agustín Melgar en la colonia Juárez, la calle Naranjo en Solares Bajío, y las calles Edison y Emiliano Zapata, cuyos trabajos arrancaron la semana pasada.

Álvarez agregó que ya iniciaron obras en la calle 12 de Indeco, la calle nueve de Valle de Oro, un tramo en la calle Cadereyta de Vegas del Río y la calle Rafael Ayala en la colonia Centro, mientras que Hacienda Torrecillas arrancó hace 15 días.

En infraestructura educativa, la dependencia interviene siete escuelas, entre ellas la techumbre y aula-cocina de la primaria Zaragoza, la telesecundaria de Cerro Gordo, un jardín de niños en Quintas de Guadalupe y la primaria 15 de Septiembre en Santa Lucía.

En materia patrimonial, la funcionaria confirmó que el municipio ganó dos concursos del programa Ciudades Patrimonio para intervenir el templo de San Juan de Dios y la capilla del Calvario, mientras que con recursos municipales se concluirá la rehabilitación de una de las naves principales y los anexos de la parroquia de Santo Domingo.

En ese mismo inmueble, Obras Públicas prevé instalar alumbrado público, obra que la funcionaria describió como pendiente de las liberaciones que el municipio negocia con la Comisión Federal de Electricidad para reubicar postes en la zona.

Álvarez indicó que Obras Públicas acumula 730 millones de pesos ejercidos durante las dos administraciones del alcalde Roberto Cabrera Valencia, cifra a la que se suman los 100 millones de pesos del paquete actual. La funcionaria adelantó que un remanente adicional de recursos, aún sin monto definido, será programado e informado más adelante.

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