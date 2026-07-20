San Juan del Río, 20 de julio de 2026.- La Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de San Juan del Río ejecuta un paquete de 100 millones de pesos en al menos 15 comunidades del municipio durante el segundo semestre de 2026, con obras que van de la rehabilitación de calles a la intervención de escuelas y sitios patrimoniales.
La titular de la dependencia, Edith Álvarez Flores, informó que el paquete se financia con una combinación de recursos del Fondo Municipal, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) y el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), y que varias obras ya arrancaron mientras otras permanecen en proceso de licitación.
Entre las intervenciones confirmadas, la funcionaria mencionó la rehabilitación de la calle Miguel Hidalgo en Santa Bárbara la Cueva, la del antiguo Camino Nacional que beneficiará a Palma de Romero, Cuarto Centenario y San Francisco, y la rehabilitación de la avenida Hidalgo en Santa Cruz Nieto. También citó la calle Agustín Melgar en la colonia Juárez, la calle Naranjo en Solares Bajío, y las calles Edison y Emiliano Zapata, cuyos trabajos arrancaron la semana pasada.
Álvarez agregó que ya iniciaron obras en la calle 12 de Indeco, la calle nueve de Valle de Oro, un tramo en la calle Cadereyta de Vegas del Río y la calle Rafael Ayala en la colonia Centro, mientras que Hacienda Torrecillas arrancó hace 15 días.
En infraestructura educativa, la dependencia interviene siete escuelas, entre ellas la techumbre y aula-cocina de la primaria Zaragoza, la telesecundaria de Cerro Gordo, un jardín de niños en Quintas de Guadalupe y la primaria 15 de Septiembre en Santa Lucía.
En materia patrimonial, la funcionaria confirmó que el municipio ganó dos concursos del programa Ciudades Patrimonio para intervenir el templo de San Juan de Dios y la capilla del Calvario, mientras que con recursos municipales se concluirá la rehabilitación de una de las naves principales y los anexos de la parroquia de Santo Domingo.
En ese mismo inmueble, Obras Públicas prevé instalar alumbrado público, obra que la funcionaria describió como pendiente de las liberaciones que el municipio negocia con la Comisión Federal de Electricidad para reubicar postes en la zona.
Álvarez indicó que Obras Públicas acumula 730 millones de pesos ejercidos durante las dos administraciones del alcalde Roberto Cabrera Valencia, cifra a la que se suman los 100 millones de pesos del paquete actual. La funcionaria adelantó que un remanente adicional de recursos, aún sin monto definido, será programado e informado más adelante.