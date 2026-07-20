Pronostican chubascos y rachas de viento en Querétaro este lunes 20 de julio

El SMN prevé intervalos de chubascos de entre 5 y 25 milímetros, además de rachas de viento de hasta 50 km/h y temperaturas máximas de 35 grados en el estado.

Cielo nublado previo a lluvias en la ciudad de Querétaro durante el pronóstico meteorológico del 20 de julio de 2026.

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó chubascos, viento con rachas de hasta 50 km/h y temperaturas máximas de 35 °C para Querétaro este lunes.

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jul 20, 2026
Mariana Torres García

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Querétaro, 20 de julio de 2026.- Querétaro registrará este lunes condiciones para intervalos de chubascos de entre cinco y 25 milímetros, acompañados de posibles descargas eléctricas, como parte de los efectos del monzón mexicano y la interacción de diversos sistemas atmosféricos que mantienen el potencial de lluvias en gran parte del país.

De acuerdo con el pronóstico general emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las precipitaciones previstas para el estado podrían presentarse principalmente durante la tarde y noche. Además de Querétaro, esta condición se extenderá a entidades del centro y sureste del país como Hidalgo, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

El organismo también pronosticó viento de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de entre 30 y 50 kilómetros por hora en Querétaro, por lo que recomendó tomar precauciones, ya que estas condiciones podrían ocasionar la caída de ramas, árboles o anuncios publicitarios.

En cuanto a las temperaturas, se prevén máximas de entre 30 y 35 grados Celsius en el norte del estado, mientras que el ambiente será cálido durante gran parte del día.

A nivel nacional, el monzón mexicano favorecerá lluvias puntuales intensas de 75 a 150 milímetros en regiones del este y sureste de Sonora, así como en el centro, oeste y suroeste de Chihuahua. También se esperan lluvias muy fuertes en el norte de Sinaloa y el noroeste de Durango.

El SMN advirtió que las lluvias fuertes a intensas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de provocar encharcamientos, inundaciones y un incremento en los niveles de ríos y arroyos en las zonas donde se registren las mayores precipitaciones.

Ante estas condiciones, Protección Civil recomienda a la población mantenerse informada a través de los avisos oficiales, evitar cruzar calles o cauces con corriente de agua y extremar precauciones al conducir durante las lluvias.

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