Aguascalientes, Ags., 21 de julio de 2026.- Bomberos del Municipio de Aguascalientes rescataron a un conductor que quedó atrapado al interior de su vehículo luego de un choque entre dos automóviles ocurrido durante la madrugada de este lunes en el fraccionamiento Municipio Libre.

De acuerdo con información de la Coordinación Municipal de Protección Civil, el reporte se recibió a las 00:41 horas, cuando se alertó sobre un accidente vehicular con una persona prensada en el cruce de avenida Siglo XXI y avenida Barberena Vega.

Al arribar al lugar, los cuerpos de emergencia localizaron un Volkswagen Jetta negro y un Renault Kwid rojo involucrados en la colisión.

En el Renault viajaban tres personas. Dos ocupantes que se encontraban en la parte trasera fueron valorados por paramédicos de Bomberos, quienes determinaron que no era necesario su traslado a un hospital.

Sin embargo, el conductor del vehículo, identificado como Feliciano, quedó atrapado debido a la deformación del automóvil, por lo que los bomberos utilizaron herramientas hidráulicas de rescate para liberarlo.

Una vez extraído del vehículo, el lesionado fue trasladado en código verde al Hospital Tercer Milenio para recibir atención médica.

Las autoridades informaron que hasta el momento no se ha determinado la causa del accidente ni la responsabilidad de los conductores involucrados. Será la Secretaría de Seguridad Pública la encargada de realizar las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades.