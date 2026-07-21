San Luis Potosí, 21 de julio de 2026.- El conductor de una pipa cargada con diésel murió la noche del lunes después de que la unidad colisionó con un tráiler y explotó sobre la carretera federal 57, en el kilómetro 153, a la altura de la comunidad de El Cerrito, en el municipio de Santa María del Río. El dato es preliminar y está pendiente de confirmación oficial.

Según los primeros reportes, el impacto entre ambas unidades provocó que la cisterna explotara y quedara consumida por un intenso incendio. La columna de fuego fue visible a varios kilómetros de distancia.

El impacto entre una pipa y un tráiler provocó un intenso incendio visible a varios kilómetros de distancia en la carretera federal 57, en el municipio de Santa María del Río. Redes Sociales

Elementos de Bomberos, Protección Civil, Guardia Nacional y otras corporaciones de emergencia trabajaron durante varias horas para sofocar las llamas, asegurar la zona y realizar las diligencias correspondientes. Las autoridades mantuvieron el cierre de la vía en ambos sentidos mientras se retiraban las unidades involucradas.

Las autoridades cerraron temporalmente la carretera federal 57 para atender el accidente, retirar las unidades involucradas y realizar las diligencias correspondientes tras la explosión de una pipa. Redes Sociales

Una vez concluidas las maniobras, la circulación comenzó a restablecerse paulatinamente. Las corporaciones exhortaron a los usuarios a extremar precauciones y seguir las indicaciones del personal en el lugar.

Corporaciones de emergencia trabajaron durante varias horas para controlar el incendio provocado por la explosión de una pipa con diésel, lo que obligó al cierre de la carretera federal 57. Redes Sociales

La identidad del fallecido, el estado del conductor del tráiler y el número total de vehículos involucrados son datos pendientes de confirmación oficial.

Esta nota se actualizará conforme se disponga de información de las autoridades.