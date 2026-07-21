Una persona muere al explotar una pipa con diésel que colisionó con un tráiler en la carretera 57

Bomberos, Protección Civil y Guardia Nacional trabajaron para sofocar el incendio y asegurar la zona

Una pipa cargada con diésel quedó envuelta en llamas tras chocar con un tráiler sobre la carretera federal 57, a la altura de Santa María del Río, San Luis Potosí.

El conductor de una pipa murió de manera preliminar tras un choque que provocó la explosión e incendio de la unidad sobre la carretera federal 57, en Santa María del Río.

Redes Sociales
Getting your Trinity Audio player ready...
Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jul 21, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

Cobertura y Enfoque
- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
- Reportajes humanos y de interés social con perspectiva empática.
- Cobertura en vivo para plataformas digitales y redes sociales.
Experiencia
- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
abordando temas de actualidad y reportajes de campo.
- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
coberturas en vivo.
- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
responsable.

See Full Bio

San Luis Potosí, 21 de julio de 2026.- El conductor de una pipa cargada con diésel murió la noche del lunes después de que la unidad colisionó con un tráiler y explotó sobre la carretera federal 57, en el kilómetro 153, a la altura de la comunidad de El Cerrito, en el municipio de Santa María del Río. El dato es preliminar y está pendiente de confirmación oficial.

Según los primeros reportes, el impacto entre ambas unidades provocó que la cisterna explotara y quedara consumida por un intenso incendio. La columna de fuego fue visible a varios kilómetros de distancia.

Columna de humo y fuego tras la explosi\u00f3n de una pipa con combustible en el kil\u00f3metro 153 de la carretera federal 57. El impacto entre una pipa y un tráiler provocó un intenso incendio visible a varios kilómetros de distancia en la carretera federal 57, en el municipio de Santa María del Río. Redes Sociales

Elementos de Bomberos, Protección Civil, Guardia Nacional y otras corporaciones de emergencia trabajaron durante varias horas para sofocar las llamas, asegurar la zona y realizar las diligencias correspondientes. Las autoridades mantuvieron el cierre de la vía en ambos sentidos mientras se retiraban las unidades involucradas.

Elementos de la Guardia Nacional, Bomberos y Protecci\u00f3n Civil resguardan la zona del accidente donde explot\u00f3 una pipa con di\u00e9sel en San Luis Potos\u00ed. Las autoridades cerraron temporalmente la carretera federal 57 para atender el accidente, retirar las unidades involucradas y realizar las diligencias correspondientes tras la explosión de una pipa. Redes Sociales

Una vez concluidas las maniobras, la circulación comenzó a restablecerse paulatinamente. Las corporaciones exhortaron a los usuarios a extremar precauciones y seguir las indicaciones del personal en el lugar.

Bomberos y cuerpos de emergencia atienden el incendio de una pipa que explot\u00f3 tras un accidente en la carretera 57, en San Luis Potos\u00ed. Corporaciones de emergencia trabajaron durante varias horas para controlar el incendio provocado por la explosión de una pipa con diésel, lo que obligó al cierre de la carretera federal 57. Redes Sociales

La identidad del fallecido, el estado del conductor del tráiler y el número total de vehículos involucrados son datos pendientes de confirmación oficial.

Esta nota se actualizará conforme se disponga de información de las autoridades.

seguridad incendio explosion san luis potosí

Reciente

Aficionada reacciona con las manos en el rostro durante el MéxicQ Zona Fest en Querétaro
Querétaro

MéxicQ Zona Fest concluye con alta afluencia y saldo blanco en Querétaro

El festival mundialista en el Corregidora cerró con 14 conciertos, saldo blanco y una boda colectiva de 174 parejas.

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica chubascos, descargas eléctricas y rachas de viento de hasta 60 km/h para San Juan del Río este lunes 20 de julio de 2026.
San Juan del Río

Chubascos y rachas de hasta 60 km/h se prevén hoy en San Juan del Río

La Derivadora San José y Constitución de 1917 registraron las temperaturas más altas de las últimas 24 horas en la zona.

Felifer Macías dialoga con vecino frente a vehículo oficial del Municipio de Querétaro en la avenida Presidentes
Editorial

Rehabilitan avenida Presidentes con inversión de 11.7 millones de pesos en Querétaro

La obra incluyó nueva red de agua potable, drenaje pluvial y sanitario, y pavimentación, para resolver encharcamientos históricos que afectaban viviendas y al mercado de la zona.

Elemento de la Policía Municipal de Querétaro realiza recorrido preventivo a pie en el Centro Histórico
Querétaro

SSPMQ remite a 294 personas al Juzgado Cívico en una semana en Querétaro

Las remisiones derivaron de recorridos preventivos y reportes ciudadanos al 9-1-1 en las siete delegaciones de la capital.