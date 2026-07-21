Querétaro, Querétaro, 21 de julio de 2026.- Cinco personas fueron detenidas mediante el cumplimiento de órdenes de aprehensión durante una jornada de nueve cateos simultáneos que la Fiscalía General del Estado ejecutó en colonias de la capital queretana bajo la estrategia Sinergia por Querétaro, derivados de investigaciones por violencia de género, violencia familiar, amenazas y delitos contra la salud.
Entre los detenidos figura una persona requerida por el estado de Hidalgo por el delito de homicidio doloso, quien será trasladada y entregada a las autoridades de esa entidad para continuar su proceso penal.
Las diligencias se desarrollaron en las colonias Manantiales del Cimatario, Lomas del Valle, Cerrito Colorado, Prados del Rincón, Los Alcanfores, Colinas de Santa Cruz, San Francisquito y Movimiento Obrero, con la participación de personal ministerial, la Policía de Investigación del Delito, la Policía Estatal, el Gabinete de Seguridad con el Ejército Mexicano y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro.
La Fiscalía General del Estado ejecutó nueve cateos simultáneos en distintas colonias de Querétaro como parte de la estrategia Sinergia por Querétaro, con saldo de cinco personas detenidas y el aseguramiento de un arma de fuego. rotativo.com.mx
Durante una de las intervenciones se aseguró un arma de fuego, cartuchos útiles, un cargador abastecido con siete municiones y una réplica de arma. Los indicios serán integrados a las carpetas de investigación correspondientes, informó la dependencia.
Las cinco personas detenidas serán presentadas ante la autoridad judicial requiriente para la continuación de sus procesos penales. Se presumen inocentes mientras una autoridad judicial no declare su responsabilidad.
Los operativos de Sinergia en la capital queretana acumulan cateos Sinergia de cobertura creciente en 2026, con jornadas previas que han abarcado desde la zona metropolitana hasta San Juan del Río y Amealco.