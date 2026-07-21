Sinergia ejecuta nueve cateos simultáneos y detiene a cinco personas, una de ellas requerida por homicidio en Hidalgo

Entre los detenidos hay una persona requerida en Hidalgo por homicidio doloso; también se aseguraron un arma de fuego, municiones y una réplica.

Elementos de la Fiscalía General del Estado y corporaciones de seguridad realizaron nueve cateos simultáneos en la ciudad de Querétaro, donde cumplimentaron cinco órdenes de aprehensión y aseguraron un arma de fuego.

La Fiscalía General del Estado ejecutó nueve cateos simultáneos en distintas colonias de Querétaro como parte de la estrategia Sinergia por Querétaro, con saldo de cinco personas detenidas y el aseguramiento de un arma de fuego.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 21, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, Querétaro, 21 de julio de 2026.- Cinco personas fueron detenidas mediante el cumplimiento de órdenes de aprehensión durante una jornada de nueve cateos simultáneos que la Fiscalía General del Estado ejecutó en colonias de la capital queretana bajo la estrategia Sinergia por Querétaro, derivados de investigaciones por violencia de género, violencia familiar, amenazas y delitos contra la salud.

Entre los detenidos figura una persona requerida por el estado de Hidalgo por el delito de homicidio doloso, quien será trasladada y entregada a las autoridades de esa entidad para continuar su proceso penal.

Las diligencias se desarrollaron en las colonias Manantiales del Cimatario, Lomas del Valle, Cerrito Colorado, Prados del Rincón, Los Alcanfores, Colinas de Santa Cruz, San Francisquito y Movimiento Obrero, con la participación de personal ministerial, la Policía de Investigación del Delito, la Policía Estatal, el Gabinete de Seguridad con el Ejército Mexicano y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro.

Elementos de la Fiscal\u00eda General del Estado y corporaciones de seguridad realizaron nueve cateos simult\u00e1neos en la ciudad de Quer\u00e9taro, donde cumplimentaron cinco \u00f3rdenes de aprehensi\u00f3n y aseguraron un arma de fuego. La Fiscalía General del Estado ejecutó nueve cateos simultáneos en distintas colonias de Querétaro como parte de la estrategia Sinergia por Querétaro, con saldo de cinco personas detenidas y el aseguramiento de un arma de fuego. rotativo.com.mx

Durante una de las intervenciones se aseguró un arma de fuego, cartuchos útiles, un cargador abastecido con siete municiones y una réplica de arma. Los indicios serán integrados a las carpetas de investigación correspondientes, informó la dependencia.

Las cinco personas detenidas serán presentadas ante la autoridad judicial requiriente para la continuación de sus procesos penales. Se presumen inocentes mientras una autoridad judicial no declare su responsabilidad.

Los operativos de Sinergia en la capital queretana acumulan cateos Sinergia de cobertura creciente en 2026, con jornadas previas que han abarcado desde la zona metropolitana hasta San Juan del Río y Amealco.

seguridad criminalidad cateos sinergia

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