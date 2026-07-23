Querétaro registra caída de 2% en incidencia delictiva en el primer semestre de 2026, según el SESNSP

Los delitos patrimoniales concentran la mayor reducción, con caídas de hasta 51% en robo en transporte individual; en junio la baja acumulada llega al 14 por ciento.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal realizan labores de vigilancia en calles de la capital queretana.

El municipio de Querétaro reportó una disminución del 2 por ciento en la incidencia delictiva durante el primer semestre de 2026, de acuerdo con cifras del SESNSP.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 23, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 23 de julio de 2026.- El municipio de Querétaro registró una disminución del 2 por ciento en la incidencia delictiva total durante el periodo de enero a junio de 2026, en comparación con el mismo lapso de 2025, de acuerdo con cifras publicadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

En materia de delitos contra el patrimonio, el primer semestre de 2026 mostró una reducción del 12 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

Elementos de la Secretar\u00eda de Seguridad P\u00fablica Municipal realizan labores de vigilancia en calles de la capital queretana. El municipio de Querétaro reportó una disminución del 2 por ciento en la incidencia delictiva durante el primer semestre de 2026, de acuerdo con cifras del SESNSP. rotativo.com.mx

Entre los rubros con mayor decremento, el SESNSP consignó caídas en robo en transporte individual (-51%), robo a transeúnte en vía pública (-36%), robo de autopartes (-34%), robo a casa habitación (-32%), robo de vehículo (-21%) y robo a negocio (-7%).

La tendencia se acentúa en el mes de junio de 2026, cuando la baja mensual frente a igual mes de 2025 alcanzó el 14 por ciento, con reducciones significativas en robo en transporte público individual, robo a transeúnte y robo de vehículo, según el organismo federal.

Elementos de la Secretar\u00eda de Seguridad P\u00fablica Municipal realizan labores de vigilancia en calles de la capital queretana. El municipio de Querétaro reportó una disminución del 2 por ciento en la incidencia delictiva durante el primer semestre de 2026, de acuerdo con cifras del SESNSP. rotativo.com.mx

De acuerdo con el SESNSP, los resultados se derivan de la corresponsabilidad y participación ciudadana, sumados a la presencia operativa en calle, la atención oportuna de reportes al 9-1-1 y acciones de prevención con el apoyo de las guardias Cívica, Auxiliar y Vial.

Los datos del primer semestre amplían la tendencia documentada en cortes anteriores: en el primer bimestre, el municipio acumulaba ya una baja de tres puntos porcentuales frente a 2025, cifras SESNSP que el propio alcalde Felipe Fernando Macías Olvera citó en abril para referirse también a la reducción del 26 por ciento registrada en Santa Rosa Jáuregui.

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