Querétaro, 23 de julio de 2026.- El municipio de Querétaro registró una disminución del 2 por ciento en la incidencia delictiva total durante el periodo de enero a junio de 2026, en comparación con el mismo lapso de 2025, de acuerdo con cifras publicadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
En materia de delitos contra el patrimonio, el primer semestre de 2026 mostró una reducción del 12 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.
El municipio de Querétaro reportó una disminución del 2 por ciento en la incidencia delictiva durante el primer semestre de 2026, de acuerdo con cifras del SESNSP. rotativo.com.mx
Entre los rubros con mayor decremento, el SESNSP consignó caídas en robo en transporte individual (-51%), robo a transeúnte en vía pública (-36%), robo de autopartes (-34%), robo a casa habitación (-32%), robo de vehículo (-21%) y robo a negocio (-7%).
La tendencia se acentúa en el mes de junio de 2026, cuando la baja mensual frente a igual mes de 2025 alcanzó el 14 por ciento, con reducciones significativas en robo en transporte público individual, robo a transeúnte y robo de vehículo, según el organismo federal.
El municipio de Querétaro reportó una disminución del 2 por ciento en la incidencia delictiva durante el primer semestre de 2026, de acuerdo con cifras del SESNSP. rotativo.com.mx
De acuerdo con el SESNSP, los resultados se derivan de la corresponsabilidad y participación ciudadana, sumados a la presencia operativa en calle, la atención oportuna de reportes al 9-1-1 y acciones de prevención con el apoyo de las guardias Cívica, Auxiliar y Vial.
Los datos del primer semestre amplían la tendencia documentada en cortes anteriores: en el primer bimestre, el municipio acumulaba ya una baja de tres puntos porcentuales frente a 2025, cifras SESNSP que el propio alcalde Felipe Fernando Macías Olvera citó en abril para referirse también a la reducción del 26 por ciento registrada en Santa Rosa Jáuregui.