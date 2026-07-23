Corregidora, 23 de julio de 2026.- La Secretaría de Desarrollo Social del Estado arrancó este miércoles el programa de capacitación "Primeras Alertas" dirigido a promotoras y promotores de la paz del municipio de Corregidora, con el objetivo de que cuenten con herramientas básicas para responder ante situaciones de emergencia en sus comunidades.
Las y los participantes recibieron formación en primeros auxilios, prevención y combate de incendios, y organización de simulacros, con el propósito de que puedan identificar riesgos y brindar una primera respuesta mientras arriban los cuerpos especializados.
El programa Primeras Alertas busca fortalecer la capacidad de respuesta de promotores comunitarios ante emergencias y fomentar la cultura de la protección civil en Corregidora. rotativo.com.mx
El secretario Luis Bernardo Nava Guerrero encabezó el inicio de las sesiones y señaló que la red de promotores debe estar preparada para "actuar o reaccionar de tal forma que podamos salvar la vida de las personas".
La dependencia impulsa la iniciativa con la convicción de que dotar a quienes trabajan diariamente cerca de las familias de conocimientos en prevención y atención inicial fortalece el tejido social y reduce riesgos en las comunidades.
El programa busca que los promotores se conviertan en un enlace de prevención capaz de promover una cultura de protección civil en sus entornos. En Corregidora, la figura de los promotores de paz ha operado en el ámbito escolar con trabajo de mediación y prevención de violencia.