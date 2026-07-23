Capacitación en emergencias para Promotores de la Paz en Corregidora

El programa "Primeras Alertas" forma a promotores en primeros auxilios, combate de incendios y simulacros para que actúen antes de que lleguen los cuerpos de emergencia.

Promotoras y promotores de la paz de Corregidora reciben capacitación en primeros auxilios y atención de emergencias como parte del programa Primeras Alertas.

La Secretaría de Desarrollo Social del Estado inició en Corregidora el programa Primeras Alertas para capacitar a promotores de la paz en primeros auxilios, prevención de incendios y organización de simulacros.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 23, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Corregidora, 23 de julio de 2026.- La Secretaría de Desarrollo Social del Estado arrancó este miércoles el programa de capacitación "Primeras Alertas" dirigido a promotoras y promotores de la paz del municipio de Corregidora, con el objetivo de que cuenten con herramientas básicas para responder ante situaciones de emergencia en sus comunidades.

Las y los participantes recibieron formación en primeros auxilios, prevención y combate de incendios, y organización de simulacros, con el propósito de que puedan identificar riesgos y brindar una primera respuesta mientras arriban los cuerpos especializados.

Luis Bernardo Nava encabez\u00f3 el arranque del programa Primeras Alertas dirigido a promotores de la paz en el municipio de Corregidora. El programa Primeras Alertas busca fortalecer la capacidad de respuesta de promotores comunitarios ante emergencias y fomentar la cultura de la protección civil en Corregidora. rotativo.com.mx

El secretario Luis Bernardo Nava Guerrero encabezó el inicio de las sesiones y señaló que la red de promotores debe estar preparada para "actuar o reaccionar de tal forma que podamos salvar la vida de las personas".

La dependencia impulsa la iniciativa con la convicción de que dotar a quienes trabajan diariamente cerca de las familias de conocimientos en prevención y atención inicial fortalece el tejido social y reduce riesgos en las comunidades.

El programa busca que los promotores se conviertan en un enlace de prevención capaz de promover una cultura de protección civil en sus entornos. En Corregidora, la figura de los promotores de paz ha operado en el ámbito escolar con trabajo de mediación y prevención de violencia.

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