San Juan del Río, 23 de julio de 2026.- Trabajos de bacheo y mantenimiento de la carpeta asfáltica en Boulevard Hidalgo obligaron este jueves a reducir la circulación a un solo carril en el tramo intervenido, de sur a norte.
Policía Municipal resguarda el área de trabajos en Boulevard Hidalgo, San Juan del Río, este jueves 23 de julio de 2026. rotativo.com.mx
La intervención afecta el flujo vehicular hacia la Central de Autobuses y la calle Luis Romero Soto en dirección a Panamericana, que opera en sentido único mientras se realizan las labores. Elementos de la Policía Municipal resguardan el área y orientan a los conductores.
Operadores revisan el avance de los trabajos de bacheo junto a la maquinaria municipal. rotativo.com.mx
Las cuadrillas emplean maquinaria pesada para la remoción del material deteriorado y su reposición con mezcla asfáltica. Los trabajos se realizan exclusivamente en horario diurno y las autoridades informaron que las vialidades serán reabiertas en su totalidad durante la tarde.
Cierre parcial en Boulevard Hidalgo durante las labores de bacheo del 23 de julio de 2026. rotativo.com.mx
La intervención atiende el deterioro acumulado por las lluvias de la temporada y el desgaste de la vialidad. San Juan del Río mantiene un programa permanente de bacheo que en los últimos meses ha intervenido diversas arterias del municipio.