Bacheo en Boulevard Hidalgo obliga a circulación en un solo sentido en San Juan del Río

La circulación hacia la Central de Autobuses y la calle Luis Romero Soto en dirección a Panamericana opera en sentido único mientras cuadrillas municipales realizan el bacheo diurno.

Miniexcavadora Bobcat en movimiento con trabajador con chaleco vial durante labores de bacheo en calle de San Juan del Río.

La maquinaria municipal avanza en los tramos deteriorados de la vialidad este jueves.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 23, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 23 de julio de 2026.- Trabajos de bacheo y mantenimiento de la carpeta asfáltica en Boulevard Hidalgo obligaron este jueves a reducir la circulación a un solo carril en el tramo intervenido, de sur a norte.

Patrulla de la Polic\u00eda Municipal resguarda la intersecci\u00f3n de Boulevard Hidalgo con conos y cinta de peligro durante trabajos de bacheo en San Juan del R\u00edo. Policía Municipal resguarda el área de trabajos en Boulevard Hidalgo, San Juan del Río, este jueves 23 de julio de 2026. rotativo.com.mx

La intervención afecta el flujo vehicular hacia la Central de Autobuses y la calle Luis Romero Soto en dirección a Panamericana, que opera en sentido único mientras se realizan las labores. Elementos de la Policía Municipal resguardan el área y orientan a los conductores.

Dos trabajadores con chalecos reflectantes junto a miniexcavadora Bobcat durante trabajos de reparaci\u00f3n vial en San Juan del R\u00edo. Operadores revisan el avance de los trabajos de bacheo junto a la maquinaria municipal. rotativo.com.mx

Las cuadrillas emplean maquinaria pesada para la remoción del material deteriorado y su reposición con mezcla asfáltica. Los trabajos se realizan exclusivamente en horario diurno y las autoridades informaron que las vialidades serán reabiertas en su totalidad durante la tarde.

Vista de la intersecci\u00f3n de Boulevard Hidalgo con patrulla municipal y se\u00f1alizaci\u00f3n de peligro durante los trabajos de reparaci\u00f3n vial en San Juan del R\u00edo. Cierre parcial en Boulevard Hidalgo durante las labores de bacheo del 23 de julio de 2026. rotativo.com.mx

La intervención atiende el deterioro acumulado por las lluvias de la temporada y el desgaste de la vialidad. San Juan del Río mantiene un programa permanente de bacheo que en los últimos meses ha intervenido diversas arterias del municipio.

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