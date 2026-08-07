Puebla, Puebla, 7 de agosto de 2026.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) detuvieron a cinco hombres que portaban dos pistolas señaladas como de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, luego de que la camioneta en la que viajaban estuvo a punto de colisionar con una unidad oficial en la ciudad de Puebla.

El hecho ocurrió sobre la calle Prolongación de la 14 Sur, a la altura de la colonia Granjas de San Isidro, cuando una camioneta Ford Expedition —con placas del Estado de México y que circulaba a exceso de velocidad— estuvo a punto de impactar contra la unidad estatal, de acuerdo con el reporte de la corporación.

Tras evitar la colisión, los policías identificaron a los cinco ocupantes y, en una inspección apegada a los protocolos establecidos, aseguraron una pistola calibre 9 milímetros con un cargador metálico abastecido con siete cartuchos útiles, y una pistola calibre .380 con un cargador metálico abastecido con seis cartuchos, ambas clasificadas por la SSP como de uso exclusivo del Ejército.

Las autoridades identificaron a los detenidos como Jorge Luis N., de 43 años; Alberto N., de 35; Edgar Yair N., de 31; José Liberio N., de 34, y Carlos N., de 70 años, quienes fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

La SSP enmarcó la detención dentro de sus recorridos permanentes de vigilancia en la capital poblana.