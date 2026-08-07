Policías estatales detienen a cinco hombres armados en Puebla capital

La revisión se derivó de un intento de colisión entre la camioneta de los detenidos y una unidad oficial en la colonia Granjas de San Isidro.

Fotografía de tres hombres detenidos con el rostro cubierto de pie contra un muro azul, junto a una camioneta SUV oscura asegurada y dos pistolas con cargadores y cartuchos útiles decomisados por la SSP en Puebla.

Elementos de la SSP mostraron a los detenidos, la camioneta y las dos pistolas aseguradas durante el operativo en la ciudad de Puebla.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Ago 07, 2026
Mariana Torres García

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Puebla, Puebla, 7 de agosto de 2026.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) detuvieron a cinco hombres que portaban dos pistolas señaladas como de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, luego de que la camioneta en la que viajaban estuvo a punto de colisionar con una unidad oficial en la ciudad de Puebla.

El hecho ocurrió sobre la calle Prolongación de la 14 Sur, a la altura de la colonia Granjas de San Isidro, cuando una camioneta Ford Expedition —con placas del Estado de México y que circulaba a exceso de velocidad— estuvo a punto de impactar contra la unidad estatal, de acuerdo con el reporte de la corporación.

Tras evitar la colisión, los policías identificaron a los cinco ocupantes y, en una inspección apegada a los protocolos establecidos, aseguraron una pistola calibre 9 milímetros con un cargador metálico abastecido con siete cartuchos útiles, y una pistola calibre .380 con un cargador metálico abastecido con seis cartuchos, ambas clasificadas por la SSP como de uso exclusivo del Ejército.

Las autoridades identificaron a los detenidos como Jorge Luis N., de 43 años; Alberto N., de 35; Edgar Yair N., de 31; José Liberio N., de 34, y Carlos N., de 70 años, quienes fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

La SSP enmarcó la detención dentro de sus recorridos permanentes de vigilancia en la capital poblana.

seguridad sucesos criminalidad puebla

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