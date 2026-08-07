Huimilpan, 7 de agosto de 2026.- Tres personas fueron detenidas durante una intervención del Grupo Interpolicial Metropolitano en el municipio de Huimilpan, acusadas de posesión de sustancias ilícitas.
Las tres personas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado, que continúa con las investigaciones correspondientes para determinar su situación jurídica. La corporación no detalló el tipo ni la cantidad de sustancia asegurada.
El operativo se suma a la actividad reciente de corporaciones que operan bajo esquemas de coordinación en la zona metropolitana, entre ellas la POES Querétaro, que ha participado en despliegues similares en otros municipios del estado.
La corporación señaló que continuará las acciones coordinadas con los municipios de la zona metropolitana, sin precisar medidas adicionales derivadas de este caso.