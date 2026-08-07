Detienen a tres personas por posesión de sustancias ilícitas en Huimilpan

Fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, que continúa las diligencias para definir su situación jurídica.

Tres personas con el rostro difuminado son custodiadas de espaldas por elementos de policía municipal y estatal frente a una patrulla, de noche, en Huimilpan, Querétaro.

Elementos del Grupo Interpolicial Metropolitano custodian a tres personas detenidas en Huimilpan por posesión de sustancias ilícitas. Se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad por autoridad judicial.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 07, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Huimilpan, 7 de agosto de 2026.- Tres personas fueron detenidas durante una intervención del Grupo Interpolicial Metropolitano en el municipio de Huimilpan, acusadas de posesión de sustancias ilícitas.

Las tres personas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado, que continúa con las investigaciones correspondientes para determinar su situación jurídica. La corporación no detalló el tipo ni la cantidad de sustancia asegurada.

El operativo se suma a la actividad reciente de corporaciones que operan bajo esquemas de coordinación en la zona metropolitana, entre ellas la POES Querétaro, que ha participado en despliegues similares en otros municipios del estado.

La corporación señaló que continuará las acciones coordinadas con los municipios de la zona metropolitana, sin precisar medidas adicionales derivadas de este caso.

seguridad sucesos criminalidad

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