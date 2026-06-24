San Juan del RÃo, 24 de junio de 2026.- La Universidad TecnolÃ³gica de San Juan del RÃo (UT San Juan) duplicÃ³ el monto que destina al financiamiento de prototipos estudiantiles y reuniÃ³ 280 mil pesos para nueve proyectos que competirÃ¡n en Nuevos Talentos CientÃficos y TecnolÃ³gicos 2026, certamen del Consejo de Ciencia y TecnologÃa del Estado de QuerÃ©taro (CONCyTEQ).
SegÃºn informÃ³ la instituciÃ³n, los recursos se reparten entre prototipos desarrollados por estudiantes de distintas carreras, divisiones acadÃ©micas y de la Unidad AcadÃ©mica Jalpan.
En Jalpan, los estudiantes trabajan en una plataforma de turismo. Desde las carreras de TecnologÃas de la InformaciÃ³n y MecatrÃ³nica se desarrollan un sistema de acceso biomÃ©trico y una estaciÃ³n robotizada para rehabilitaciÃ³n postoperatoria.
La divisiÃ³n de QuÃmica y EnergÃa Sostenible aporta elementos constructivos bioclimÃ¡ticos y cucharas elaboradas a base de cÃ¡scaras de mango, mientras que Negocios y Mercadotecnia construye una plataforma para impulsar emprendimientos.
IngenierÃa Industrial y Mantenimiento Industrial enfocan sus proyectos en la optimizaciÃ³n energÃ©tica, y la MaestrÃa en TecnologÃa Aplicada desarrolla una plataforma experimental de propulsiÃ³n elÃ©ctrica aÃ©rea.
Con el financiamiento asignado, los nueve prototipos avanzan en su desarrollo de cara a la ediciÃ³n 2026 del certamen estatal impulsado por el CONCyTEQ.