UT San Juan duplica el financiamiento para nueve prototipos de Nuevos Talentos 2026

Los proyectos van desde cucharas hechas con cÃ¡scara de mango hasta una plataforma experimental de propulsiÃ³n elÃ©ctrica aÃ©rea de la MaestrÃ­a en TecnologÃ­a Aplicada.

Cuatro estudiantes de la UT San Juan del RÃ­o posan junto a dos impresoras 3D en un laboratorio.

Estudiantes de la Universidad TecnolÃ³gica de San Juan del RÃ­o junto al equipo de impresiÃ³n 3D utilizado en el desarrollo de prototipos para Nuevos Talentos 2026.

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MartÃ­n GarcÃ­a Chavero
Por MartÃ­n GarcÃ­a Chavero Jun 24, 2026
MartÃ­n GarcÃ­a Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de QuerÃ©taro, medio de comunicaciÃ³n que fundÃ³ en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de QuerÃ©taro y la regiÃ³n. Con mÃ¡s de tres dÃ©cadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

IniciÃ³ como reportero en diversos periÃ³dicos estatales y nacionales, entre ellos El PeriÃ³dico La Prensa, AM QuerÃ©taro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubriÃ³ temas de actualidad, polÃ­tica y sociedad.

Como analista polÃ­tico y especialista en temas de seguridad, Luis MartÃ­n GarcÃ­a Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pÃºblica en el Estado y la regiÃ³n, abordando problemÃ¡ticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia.Â 

Su cobertura periodÃ­stica y anÃ¡lisis contribuyen a una comprensiÃ³n profunda de los desafÃ­os que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de QuerÃ©taro, medio digital que combina noticias de Ãºltima hora, anÃ¡lisis polÃ­tico y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales.Â 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en polÃ­tica, seguridad, economÃ­a, cultura y sociedad.

AdemÃ¡s de su labor editorial, Luis MartÃ­n GarcÃ­a Chavero es un analista polÃ­tico reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a MÃ©xico y al mundo, con especial Ã©nfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del RÃ­o, 24 de junio de 2026.- La Universidad TecnolÃ³gica de San Juan del RÃ­o (UT San Juan) duplicÃ³ el monto que destina al financiamiento de prototipos estudiantiles y reuniÃ³ 280 mil pesos para nueve proyectos que competirÃ¡n en Nuevos Talentos CientÃ­ficos y TecnolÃ³gicos 2026, certamen del Consejo de Ciencia y TecnologÃ­a del Estado de QuerÃ©taro (CONCyTEQ).

SegÃºn informÃ³ la instituciÃ³n, los recursos se reparten entre prototipos desarrollados por estudiantes de distintas carreras, divisiones acadÃ©micas y de la Unidad AcadÃ©mica Jalpan.

En Jalpan, los estudiantes trabajan en una plataforma de turismo. Desde las carreras de TecnologÃ­as de la InformaciÃ³n y MecatrÃ³nica se desarrollan un sistema de acceso biomÃ©trico y una estaciÃ³n robotizada para rehabilitaciÃ³n postoperatoria.

La divisiÃ³n de QuÃ­mica y EnergÃ­a Sostenible aporta elementos constructivos bioclimÃ¡ticos y cucharas elaboradas a base de cÃ¡scaras de mango, mientras que Negocios y Mercadotecnia construye una plataforma para impulsar emprendimientos.

IngenierÃ­a Industrial y Mantenimiento Industrial enfocan sus proyectos en la optimizaciÃ³n energÃ©tica, y la MaestrÃ­a en TecnologÃ­a Aplicada desarrolla una plataforma experimental de propulsiÃ³n elÃ©ctrica aÃ©rea.

Con el financiamiento asignado, los nueve prototipos avanzan en su desarrollo de cara a la ediciÃ³n 2026 del certamen estatal impulsado por el CONCyTEQ.

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