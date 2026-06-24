San Juan del Río, 24 de junio de 2026.- San Juan del Río cumple este 24 de junio 495 años de su fundación, una de las más antiguas del actual estado de Querétaro y anterior a la de la propia capital.

La fecha, ligada a la festividad de San Juan Bautista, dio nombre a una villa que durante el virreinato fue paso obligado del Camino Real hacia el norte de la Nueva España.

El territorio, sin embargo, no nació con los españoles. Antes de la conquista la zona estaba habitada por grupos otomíes asentados a la orilla del río, en un poblado que las crónicas registran como Iztacchichimecapan —“tierra blanca de chichimecas”—, cuyo cacique, llamado Mexici, recibió tras su bautizo el nombre cristiano de Juan.

De acuerdo con la versión histórica que conserva el municipio, la mañana del 24 de junio de 1531 —“el mero día de San Juan”— Don Nicolás de San Luis Montañés, capitán general de entradas, llegó al lugar al frente de un contingente procedente de Jilotepec para fundar el pueblo y trazar, junto con los nativos, las primeras calles. Al nombre se le sumó el “del Río” por el cauce que bordea la ciudad.

Esa fecha es la que se celebra cada año, aunque no está exenta de debate. Varios relatos la presentan como una fundación “según la leyenda”, y autores como Agustín Ruiz Olloqui han sostenido que un documento colonial sobre un asunto de aguas, resguardado en el Archivo Histórico Municipal, apuntaría a 1526.

En lo que las fuentes coinciden es en que el origen del poblado es prehispánico y que su consolidación como pueblo español ocurrió en las décadas siguientes.

La ubicación definió su historia. San Juan del Río se volvió escala forzosa para las caravanas que viajaban entre la Ciudad de México y los reales mineros de Zacatecas, Guanajuato y San Luis Potosí, lo que detonó su crecimiento económico y social. De esa etapa sobreviven testimonios como el Puente de la Historia, y más tarde, en 1847, la villa recibió el título de ciudad.

Con el tiempo, el antiguo paso de diligencias se transformó en el segundo municipio más poblado e industrial de Querétaro, sin que ello borrara la traza y el patrimonio que aún distinguen a su centro histórico.

Para conmemorar los 495 años, el gobierno municipal tiene previsto un programa cívico el 24 de junio que contempla una sesión solemne de cabildo, el reconocimiento a personalidades, danzas por las calles del centro y una guardia de honor con la colocación de una ofrenda floral en el Jardín de los Fundadores. Los actos estarán encabezados por el presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia.

El espacio elegido para la ceremonia central resume el propio recorrido de la ciudad: el Jardín de los Fundadores —antes conocido como Jardín Madero— tomó su forma actual tras la Revolución y hoy concentra la memoria de un municipio que llega a casi cinco siglos de vida.