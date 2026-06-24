San Juan del Río cumple 495 años como puerta del Camino Real al norte

El municipio, poblado por otomíes antes de la llegada española, conmemora su origen con sesión de cabildo, reconocimientos y danzas el 24 de junio.

Vista aérea panorámica del centro histórico de San Juan del Río con su plaza, el templo colonial y la sierra al fondo.

Panorámica del centro histórico de San Juan del Río, con la mancha urbana extendiéndose hacia la sierra; el municipio cumple 495 años de su fundación este 24 de junio.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 24, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 24 de junio de 2026.- San Juan del Río cumple este 24 de junio 495 años de su fundación, una de las más antiguas del actual estado de Querétaro y anterior a la de la propia capital.

La fecha, ligada a la festividad de San Juan Bautista, dio nombre a una villa que durante el virreinato fue paso obligado del Camino Real hacia el norte de la Nueva España.

El territorio, sin embargo, no nació con los españoles. Antes de la conquista la zona estaba habitada por grupos otomíes asentados a la orilla del río, en un poblado que las crónicas registran como Iztacchichimecapan —“tierra blanca de chichimecas”—, cuyo cacique, llamado Mexici, recibió tras su bautizo el nombre cristiano de Juan.

De acuerdo con la versión histórica que conserva el municipio, la mañana del 24 de junio de 1531 —“el mero día de San Juan”— Don Nicolás de San Luis Montañés, capitán general de entradas, llegó al lugar al frente de un contingente procedente de Jilotepec para fundar el pueblo y trazar, junto con los nativos, las primeras calles. Al nombre se le sumó el “del Río” por el cauce que bordea la ciudad.

Esa fecha es la que se celebra cada año, aunque no está exenta de debate. Varios relatos la presentan como una fundación “según la leyenda”, y autores como Agustín Ruiz Olloqui han sostenido que un documento colonial sobre un asunto de aguas, resguardado en el Archivo Histórico Municipal, apuntaría a 1526.

En lo que las fuentes coinciden es en que el origen del poblado es prehispánico y que su consolidación como pueblo español ocurrió en las décadas siguientes.

La ubicación definió su historia. San Juan del Río se volvió escala forzosa para las caravanas que viajaban entre la Ciudad de México y los reales mineros de Zacatecas, Guanajuato y San Luis Potosí, lo que detonó su crecimiento económico y social. De esa etapa sobreviven testimonios como el Puente de la Historia, y más tarde, en 1847, la villa recibió el título de ciudad.

Con el tiempo, el antiguo paso de diligencias se transformó en el segundo municipio más poblado e industrial de Querétaro, sin que ello borrara la traza y el patrimonio que aún distinguen a su centro histórico.

Para conmemorar los 495 años, el gobierno municipal tiene previsto un programa cívico el 24 de junio que contempla una sesión solemne de cabildo, el reconocimiento a personalidades, danzas por las calles del centro y una guardia de honor con la colocación de una ofrenda floral en el Jardín de los Fundadores. Los actos estarán encabezados por el presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia.

El espacio elegido para la ceremonia central resume el propio recorrido de la ciudad: el Jardín de los Fundadores —antes conocido como Jardín Madero— tomó su forma actual tras la Revolución y hoy concentra la memoria de un municipio que llega a casi cinco siglos de vida.

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