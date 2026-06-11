San Juan del Río refuerza la limpieza de drenes ante la temporada de lluvias

San Juan del Río, Querétaro, 11 de junio de 2026.- El municipio reforzó la limpieza de drenes del río en San Juan del Río como medida de prevención ante la temporada de lluvias fuertes, tras un recorrido por zonas de riesgo realizado junto con el delegado de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Gerardo Sinesio, informó el secretario de Gobierno estatal, Erick Gudiño.
El funcionario explicó que la revisión se centró en los puntos federales del cauce, donde aún están pendientes una serie de acciones que se acordó ejecutar en las próximas semanas. La estrategia, dijo, busca prevenir y tomar las medidas necesarias para reducir riesgos cuando se presente el periodo de mayor precipitación.
¿Qué acciones de prevención siguen pendientes en el río de San Juan del Río?
Los trabajos ya realizados corresponden a la limpieza de drenes a cargo del municipio. Las intervenciones que faltan recaen en los tramos de competencia federal, que serán atendidos en el calendario acordado durante el recorrido. El secretario describió "mucha disposición y mucha voluntad" entre las áreas participantes.
Coordinación con el Estado de México por los desfogues
Un componente clave de la prevención es la coordinación con el Estado de México a través de su delegado en la Conagua. El objetivo es recibir aviso anticipado cuando se generen desfogues o mayor afluencia de agua en esa entidad, caudal que normalmente desciende hacia San Juan del Río y se deriva después a Tequisquiapan.
Con el recorrido concluido y el calendario fijado, el siguiente paso es la ejecución de las obras federales pendientes antes del pico de la temporada de lluvias en el cauce.