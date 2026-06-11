San Juan del Río refuerza la limpieza de drenes ante la temporada de lluvias

El municipio revisó puntos federales pendientes y acordó nuevas acciones para las próximas semanas junto con la Conagua.

Trabajadores realizan limpieza de drenes en el cauce del río de San Juan del Río como medida preventiva ante las lluvias.

La limpieza de drenes a cargo del municipio se complementa con intervenciones en los tramos de competencia federal.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 11, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, Querétaro, 11 de junio de 2026.- El municipio reforzó la limpieza de drenes del río en San Juan del Río como medida de prevención ante la temporada de lluvias fuertes, tras un recorrido por zonas de riesgo realizado junto con el delegado de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Gerardo Sinesio, informó el secretario de Gobierno estatal, Erick Gudiño.

El funcionario explicó que la revisión se centró en los puntos federales del cauce, donde aún están pendientes una serie de acciones que se acordó ejecutar en las próximas semanas. La estrategia, dijo, busca prevenir y tomar las medidas necesarias para reducir riesgos cuando se presente el periodo de mayor precipitación.

¿Qué acciones de prevención siguen pendientes en el río de San Juan del Río?

Los trabajos ya realizados corresponden a la limpieza de drenes a cargo del municipio. Las intervenciones que faltan recaen en los tramos de competencia federal, que serán atendidos en el calendario acordado durante el recorrido. El secretario describió "mucha disposición y mucha voluntad" entre las áreas participantes.

Coordinación con el Estado de México por los desfogues

Un componente clave de la prevención es la coordinación con el Estado de México a través de su delegado en la Conagua. El objetivo es recibir aviso anticipado cuando se generen desfogues o mayor afluencia de agua en esa entidad, caudal que normalmente desciende hacia San Juan del Río y se deriva después a Tequisquiapan.

Con el recorrido concluido y el calendario fijado, el siguiente paso es la ejecución de las obras federales pendientes antes del pico de la temporada de lluvias en el cauce.

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