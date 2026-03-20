San Juan del Río, 20 de marzo de 2026. — El Ayuntamiento de San Juan del Río analiza contratar un crédito de 12 meses para financiar obra pública en colonias, comunidades y sectores del municipio, luego de que la Legislatura del Estado no aprobó la creación de un emprestito que iba a cumplir ese mismo propósito.
El alcalde Roberto Cabrera Valencia confirmó que la propuesta aún no está formalizada, pero la ventana legal para presentarla a cabildo se cierra en junio.
La figura del préstamo que evalúa el gobierno municipal requiere aprobación del cabildo y tiene un plazo máximo de 12 meses.
La restricción legal es precisa: ninguna administración puede contraer deuda cuyo periodo de amortización rebase los últimos tres meses del periodo de gobierno.
Con ese límite en mente, abril, mayo y junio son los únicos meses disponibles para que la propuesta llegue a sesión y, de aprobarse, se ejecute dentro del marco normativo vigente.
"No quisiera yo ventilar algún dato porque no hay nada formal en la mesa todavía", señaló Cabrera Valencia al ser cuestionado sobre el estado actual del trámite, aunque aclaró que la posibilidad sigue abierta y que el Ayuntamiento trabaja en una justificación técnica para presentarla.
Obra pública sin vehículo financiero desde el rechazo legislativo
La ruta del crédito surge porque la ruta original quedó bloqueada. El municipio impulsó ante el Congreso del Estado la creación de un empréstito que habría funcionado como instrumento para ejecutar y financiar proyectos de infraestructura; la iniciativa no prosperó ante el rechazo de la fracción de MORENA.
Sin ese vehículo, la administración busca un mecanismo alternativo que cumpla con los mismos objetivos sin requerir aval legislativo estatal.
¿Cuánto tiempo tiene el Ayuntamiento para decidir?
Tres meses. Si la propuesta de crédito no se presenta y aprueba en cabildo antes del cierre de junio, la restricción legal impide cualquier endeudamiento de ese tipo en los meses finales de la administración.
El alcalde no precisó el monto que se estaría buscando ni los proyectos específicos que se financiarían con el préstamo, datos que, de tomarse la decisión, tendrían que incluirse en la exposición de motivos ante el cabildo.