San Juan del Río analiza crédito de 12 meses para financiar obra pública municipal

Cabrera Valencia confirma que el Ayuntamiento evalúa financiamiento ante el rechazo de la empresa paramunicipal.

Alcalde Roberto Cabrera Valencia habla sobre crédito municipal para obra pública en San Juan del Río, Querétaro

Roberto Cabrera Valencia, alcalde de San Juan del Río, confirmó que el Ayuntamiento evalúa un crédito de 12 meses para obra pública.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 20, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 20 de marzo de 2026. — El Ayuntamiento de San Juan del Río analiza contratar un crédito de 12 meses para financiar obra pública en colonias, comunidades y sectores del municipio, luego de que la Legislatura del Estado no aprobó la creación de un emprestito que iba a cumplir ese mismo propósito.

El alcalde Roberto Cabrera Valencia confirmó que la propuesta aún no está formalizada, pero la ventana legal para presentarla a cabildo se cierra en junio.

La figura del préstamo que evalúa el gobierno municipal requiere aprobación del cabildo y tiene un plazo máximo de 12 meses.

La restricción legal es precisa: ninguna administración puede contraer deuda cuyo periodo de amortización rebase los últimos tres meses del periodo de gobierno.

Con ese límite en mente, abril, mayo y junio son los únicos meses disponibles para que la propuesta llegue a sesión y, de aprobarse, se ejecute dentro del marco normativo vigente.

"No quisiera yo ventilar algún dato porque no hay nada formal en la mesa todavía", señaló Cabrera Valencia al ser cuestionado sobre el estado actual del trámite, aunque aclaró que la posibilidad sigue abierta y que el Ayuntamiento trabaja en una justificación técnica para presentarla.

Obra pública sin vehículo financiero desde el rechazo legislativo

La ruta del crédito surge porque la ruta original quedó bloqueada. El municipio impulsó ante el Congreso del Estado la creación de un empréstito que habría funcionado como instrumento para ejecutar y financiar proyectos de infraestructura; la iniciativa no prosperó ante el rechazo de la fracción de MORENA.

Sin ese vehículo, la administración busca un mecanismo alternativo que cumpla con los mismos objetivos sin requerir aval legislativo estatal.

¿Cuánto tiempo tiene el Ayuntamiento para decidir?

Tres meses. Si la propuesta de crédito no se presenta y aprueba en cabildo antes del cierre de junio, la restricción legal impide cualquier endeudamiento de ese tipo en los meses finales de la administración.

El alcalde no precisó el monto que se estaría buscando ni los proyectos específicos que se financiarían con el préstamo, datos que, de tomarse la decisión, tendrían que incluirse en la exposición de motivos ante el cabildo.

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