San Juan del Río, 12 de enero de 2026. — El gobierno municipal de San Juan del Río redujo 74 plazas del renglón de asimilados a salarios como parte de un ajuste presupuestal que afecta todas las dependencias del ayuntamiento.
El alcalde Roberto Cabrera Valencia informó que el personal desvinculado concluyó su colaboración con la administración y agradeció su labor, empeño y vocación de servicio durante el tiempo que apoyaron las actividades municipales en San Juan del Río, donde las autoridades buscan operar con recursos más limitados para el ejercicio fiscal 2026.
La reducción de personal obedece a la necesidad de hacer más con menos recursos disponibles en el presupuesto municipal de San Juan del Río, explicó el mandatario local.
El ajuste laboral afectó de manera pareja a todas las dependencias del ayuntamiento sin distinción de áreas o funciones específicas.
"La verdad es que todas las personas que estaban colaborando nos ayudaron mucho", aseguró Cabrera Valencia. El alcalde enfatizó que el recorte no respondió a evaluaciones de desempeño individual sino a una medida administrativa generalizada por la situación presupuestal del gobierno de San Juan del Río.
Las autoridades municipales revisarán el funcionamiento de las catorcenas en febrero tras concluir los ajustes administrativos en enero, precisó el alcalde. El gobierno municipal también evalúa modificaciones adicionales al organigrama institucional para compactar la estructura operativa.