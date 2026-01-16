San Juan del Río, 16 de enero de 2026. — La Fiscalía General del Estado obtuvo una sentencia de cinco años de prisión contra Brian "N" por el delito de robo calificado cometido el 22 de septiembre de 2023 en la colonia Vista Hermosa, municipio de San Juan del Río.

El imputado despojó con violencia a una pareja de su camioneta utilizando un arma de fuego, informó la dependencia estatal en un comunicado.

Los hechos ocurrieron cuando las víctimas se dirigían al Lienzo Charro sobre la carretera San Juan del Río-Amealco y fueron interceptados por el sentenciado, quien descendió de una camioneta y los amenazó directamente.

El agresor obligó a la pareja a abandonar su vehículo mientras las víctimas lograron huir del lugar, explicó la Fiscalía.

La Policía de Investigación del Delito realizó las diligencias correspondientes junto con la Dirección de Servicios Periciales, que elaboró dictámenes en medicina legal, psicología y valuación para integrar los datos de prueba necesarios en el caso.

El imputado fue vinculado a proceso en agosto de 2024 tras cumplirse la orden de aprehensión. Posteriormente aceptó su responsabilidad penal, por lo que en audiencia de procedimiento abreviado la autoridad judicial dictó sentencia condenatoria con suspensión de derechos civiles y políticos, amonestación privada, pago de multa y reparación del daño a las víctimas, precisó la institución.

"El sentenciado deberá cumplir su pena en prisión", aseguró la Fiscalía, destacando que Brian "N" se encuentra relacionado con otra carpeta de investigación por desaparición cometida por particulares.

La dependencia estatal continúa con las investigaciones hasta el esclarecimiento total de los hechos y garantiza el acceso a la justicia para las víctimas.