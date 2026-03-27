San Juan del Río, 27 de marzo de 2026. — Comerciantes y emprendedoras de San Juan del Río que han mantenido sus negocios activos durante más de dos décadas recibieron un reconocimiento del Ayuntamiento por su contribución a la economía local.
La distinción fue entregada en una mesa de trabajo de la Comisión de Mujer y Familia, presidida por la regidora Norma Angélica Díaz Martínez, con la presencia del presidente municipal Roberto Cabrera Valencia, en el marco del Día Internacional de la Mujer.
Entre las galardonadas destaca María Dolores Chávez Uribe, propietaria de Librerías Querétaro, un establecimiento con 32 años de operación que se ha convertido en referente del comercio cultural sanjuanense.
Su trayectoria arrancó mientras cursaba la universidad y trabajaba en una librería local, experiencia que la impulsó a fundar su propio negocio.
La sesión contó también con la presencia de la síndica Rosalba Ruiz Ramos, la titular de la Secretaría de la Mujer, Judith Ortiz Monroy, y representantes de organizaciones civiles como la Fundación Chabelli.
El evento reconoció a mujeres que han sostenido actividades comerciales por periodos de entre 20 y 50 años, combinando su labor empresarial con responsabilidades familiares.
El Ayuntamiento no precisó el número total de emprendedoras distinguidas ni detalló si el reconocimiento incluye algún estímulo económico o programa de apoyo adicional para las beneficiarias.