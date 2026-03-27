Reconocen a mujeres emprendedoras con décadas de trayectoria en San Juan del Río

La Comisión de Mujer y Familia distinguió a comerciantes locales que han sostenido sus negocios por más de dos décadas.

Reconocimiento a mujeres emprendedoras en sesión de la Comisión de Mujer y Familia en San Juan del Río

La regidora Norma Angélica Díaz Martínez presidió la mesa de trabajo donde se distinguió a comerciantes sanjuanenses.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 27, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 27 de marzo de 2026. — Comerciantes y emprendedoras de San Juan del Río que han mantenido sus negocios activos durante más de dos décadas recibieron un reconocimiento del Ayuntamiento por su contribución a la economía local.

La distinción fue entregada en una mesa de trabajo de la Comisión de Mujer y Familia, presidida por la regidora Norma Angélica Díaz Martínez, con la presencia del presidente municipal Roberto Cabrera Valencia, en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Entre las galardonadas destaca María Dolores Chávez Uribe, propietaria de Librerías Querétaro, un establecimiento con 32 años de operación que se ha convertido en referente del comercio cultural sanjuanense.

Su trayectoria arrancó mientras cursaba la universidad y trabajaba en una librería local, experiencia que la impulsó a fundar su propio negocio.

La sesión contó también con la presencia de la síndica Rosalba Ruiz Ramos, la titular de la Secretaría de la Mujer, Judith Ortiz Monroy, y representantes de organizaciones civiles como la Fundación Chabelli.

El evento reconoció a mujeres que han sostenido actividades comerciales por periodos de entre 20 y 50 años, combinando su labor empresarial con responsabilidades familiares.

El Ayuntamiento no precisó el número total de emprendedoras distinguidas ni detalló si el reconocimiento incluye algún estímulo económico o programa de apoyo adicional para las beneficiarias.

gobiernomujerroberto cabrera

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