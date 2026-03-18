UT San Juan debuta en ranking de Mejores Universidades 2026 de El Universal

La universidad tecnológica obtiene calificación de 9.16 entre cerca de 100 instituciones evaluadas en el país.

Fachada de la Universidad Tecnológica de San Juan del Río, institución que debutó en el ranking de Mejores Universidades 2026 de El Universal

La universidad se ubicó en el lugar 23 en opinión de académicos y 39 en percepción de empleadores.

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Diario Rotativo
Por Diario Rotativo Mar 18, 2026
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San Juan del Río, 18 de marzo de 2026. —La Universidad Tecnológica de San Juan del Río alcanzó por primera vez un lugar en la guía de Mejores Universidades 2026 que publica el periódico El Universal. La institución se colocó en la posición 34 a nivel nacional, con una calificación de 9.16, entre cerca de 100 universidades públicas y privadas evaluadas en el país.

El resultado coloca a la UT San Juan como una de las instituciones de educación superior mejor posicionadas en Querétaro dentro de este ejercicio comparativo.

Fachada de la Universidad Tecnol\u00f3gica de San Juan del R\u00edo, instituci\u00f3n que debut\u00f3 en el ranking de Mejores Universidades 2026 de El Universal La UT San Juan del Río obtuvo calificación de 9.16 en su primera participación en el ranking nacional.

El ranking, que se ha consolidado como referencia para aspirantes a educación superior, analiza anualmente el desempeño de universidades con base en indicadores como la opinión de académicos y la percepción de empleadores.

En estos rubros, la universidad tecnológica de San Juan del Río se ubicó en las posiciones 23 y 39, respectivamente, lo que refleja un reconocimiento tanto del entorno académico como del sector productivo.

Entre los programas que destacaron en la evaluación, la Ingeniería Civil se posicionó en el lugar 22 a nivel nacional; la Ingeniería Química, en el sitio 25; la licenciatura en Negocios y Mercadotecnia alcanzó la posición 27, y la Ingeniería en Mecatrónica quedó en el lugar 33. Los cuatro programas corresponden a áreas con alta demanda en el corredor industrial de San Juan del Río y la región.

Fachada de la Universidad Tecnol\u00f3gica de San Juan del R\u00edo, instituci\u00f3n que debut\u00f3 en el ranking de Mejores Universidades 2026 de El Universal La UT San Juan del Río obtuvo calificación de 9.16 en su primera participación en el ranking nacional.

El ejercicio de El Universal ofrece a quienes buscan opciones de formación superior un comparativo sobre desempeño y posicionamiento institucional, con datos que permiten contrastar alternativas académicas a nivel nacional.

Hasta el momento, la UT San Juan no ha emitido información sobre si buscará mejorar su posición en ediciones futuras del ranking o si implementará estrategias específicas derivadas de esta evaluación.

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