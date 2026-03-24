Open House Logística busca operadores de carga en San Juan del Río

La empresa requiere conductores con licencia federal tipo E para rutas de exportación hacia Nuevo Laredo.

Jornada de reclutamiento de Open House Logística para operadores de materiales peligrosos en San Juan del Río

Soraya Garduño, representante de Open House Logística, durante la jornada de reclutamiento en San Juan del Río.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 24, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, 24 de marzo de 2026. — Open House Logística, empresa con 33 años en el transporte de materiales peligrosos, busca operadores con licencia federal tipo E para cubrir rutas de exportación con destino principal a Nuevo Laredo, Tamaulipas.

La compañía, con patio de operaciones en la comunidad de San Sebastián de las Barrancas, participó en una jornada de reclutamiento donde ofreció vacantes con esquema de comisiones, bonos semanales y capacitación para candidatos que cumplan requisitos documentales y de salud.

El déficit de operadores calificados en el autotransporte de carga se ha convertido en un problema estructural para el sector en México, particularmente en el segmento de materiales peligrosos en San Juan del Río y otras zonas industriales del Bajío.

Soraya Garduño, representante de Open House Logística, reconoció que los filtros para este tipo de transporte son más estrictos que en carga convencional, lo que complica la búsqueda de personal.

La firma, representada también por Brian de la Sancha, atiende a clientes globales con presencia en el corredor industrial sanjuanense. Garduño explicó que la operación abarca carga general y especializada, con protocolos alineados a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y certificación en seguridad de cadena de suministro orientada a exportación.

Comisiones y bonos para operadores de Open House Logística

En cuanto al esquema salarial, los operadores de tráiler reciben una comisión del 13% sobre el costo del flete, más un bono semanal de mil 200 pesos.

A partir del tercer viaje se agregan 400 pesos adicionales por recorrido. Para unidades tipo rabón, el sueldo base es de 3 mil 100 pesos con un bono de 900.

Garduño detalló que la empresa cuenta con un programa de recomendación: quien refiera a un operador que permanezca al menos tres meses recibe 5 mil pesos, repartidos en un pago inicial de 2 mil y otro de 3 mil al cumplir el periodo.

¿Qué riesgos enfrenta el transporte de materiales peligrosos en carreteras?

La inseguridad vial representa una de las amenazas constantes para el giro. Garduño confirmó que recientemente la empresa sufrió el robo de una camioneta en Guadalajara, caso que ya está en proceso legal.

Para reducir riesgos, Open House Logística trabaja con sus clientes en la coordinación de horarios y rutas alternas, respaldada por su certificación en cadena de suministro.

Quienes estén interesados pueden acudir al patio de operaciones en San Sebastián de las Barrancas, donde el proceso de reclutamiento permanece abierto con opción de capacitación para candidatos que presenten la documentación requerida.

feria de empleoempleotransporteempresas

Reciente

Felifer Macías alcalde Querétaro conferencia PAN candidaturas 2027 gubernatura
Editorial

Felifer Macías celebra apertura del PAN a ciudadanos rumbo a 2027 en Querétaro

El presidente municipal de Querétaro respaldó la convocatoria nacional panista y vinculó sus aspiraciones al liderazgo del gobernador.

Reestructura gabinete municipal Querétaro eliminación secretarías delegaciones 2026
Querétaro

Gabinete de Querétaro pierde dos secretarías en reestructura municipal

La administración capitalina elimina la Secretaría de Gestión Delegacional y la Coordinación de Oficina de Presidencia para redistribuir recursos.

Sesión de cabildo municipio de Querétaro aprobación delegación María Justa Aldama Juriquilla
Querétaro

Querétaro crea su octava delegación en Juriquilla tras 32 años sin cambios

El cabildo capitalino aprobó redistribuir la atención ciudadana con una nueva demarcación que operará desde enero próximo.

Policías de San Juan del Río reciben insignias por detenciones de alto impacto en ceremonia municipal
San Juan del Río

Entregan insignias a policías por detenciones de alto impacto en San Juan del Río

Seguridad Pública Municipal entrega también armamento para fortalecer la operación policial.