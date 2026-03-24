San Juan del Río, 24 de marzo de 2026. — Open House Logística, empresa con 33 años en el transporte de materiales peligrosos, busca operadores con licencia federal tipo E para cubrir rutas de exportación con destino principal a Nuevo Laredo, Tamaulipas.
La compañía, con patio de operaciones en la comunidad de San Sebastián de las Barrancas, participó en una jornada de reclutamiento donde ofreció vacantes con esquema de comisiones, bonos semanales y capacitación para candidatos que cumplan requisitos documentales y de salud.
El déficit de operadores calificados en el autotransporte de carga se ha convertido en un problema estructural para el sector en México, particularmente en el segmento de materiales peligrosos en San Juan del Río y otras zonas industriales del Bajío.
Soraya Garduño, representante de Open House Logística, reconoció que los filtros para este tipo de transporte son más estrictos que en carga convencional, lo que complica la búsqueda de personal.
La firma, representada también por Brian de la Sancha, atiende a clientes globales con presencia en el corredor industrial sanjuanense. Garduño explicó que la operación abarca carga general y especializada, con protocolos alineados a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y certificación en seguridad de cadena de suministro orientada a exportación.
Comisiones y bonos para operadores de Open House Logística
En cuanto al esquema salarial, los operadores de tráiler reciben una comisión del 13% sobre el costo del flete, más un bono semanal de mil 200 pesos.
A partir del tercer viaje se agregan 400 pesos adicionales por recorrido. Para unidades tipo rabón, el sueldo base es de 3 mil 100 pesos con un bono de 900.
Garduño detalló que la empresa cuenta con un programa de recomendación: quien refiera a un operador que permanezca al menos tres meses recibe 5 mil pesos, repartidos en un pago inicial de 2 mil y otro de 3 mil al cumplir el periodo.
¿Qué riesgos enfrenta el transporte de materiales peligrosos en carreteras?
La inseguridad vial representa una de las amenazas constantes para el giro. Garduño confirmó que recientemente la empresa sufrió el robo de una camioneta en Guadalajara, caso que ya está en proceso legal.
Para reducir riesgos, Open House Logística trabaja con sus clientes en la coordinación de horarios y rutas alternas, respaldada por su certificación en cadena de suministro.
Quienes estén interesados pueden acudir al patio de operaciones en San Sebastián de las Barrancas, donde el proceso de reclutamiento permanece abierto con opción de capacitación para candidatos que presenten la documentación requerida.