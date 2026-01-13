Querétaro apoya a 30 personas en situación de calle por frío

  • Protección Civil realizó recorridos en 26 puntos de la capital durante el fin de semana para brindar cobijas y ofrecer el albergue Gati a personas vulnerables.

    (depositphotos)
    Diario Rotativo
    Por Diario Rotativo Ene 13, 2026
    Querétaro, 13 de enero de 2026.- Protección Civil Municipal realizó recorridos en 26 puntos de la capital durante el fin de semana para brindar asistencia a personas en situación de calle ante el descenso de temperatura.

    Se identificaron entre 28 y 30 personas vulnerables a quienes se les ofreció cobijas y el albergue Gati, informó Francisco Ramírez, coordinador de la dependencia.

    Los operativos se realizan en coordinación con Protección Civil del Estado, el Sistema Municipal DIF y áreas de Derechos Humanos. Se efectúan dos recorridos diarios: uno entre las 5:00 y 6:00 horas, y otro entre las 22:00 y 00:00 horas en el primer cuadro de la ciudad y zonas aledañas, explicó el funcionario.

    La dependencia cuenta con un stock de aproximadamente mil cobijas para situaciones de emergencia o contingencia. Durante lo que va de enero se han entregado alrededor de 30 cobijas en estos recorridos de asistencia social, detalló Ramírez.

    "Vamos a continuar con estas estrategias para los descensos de temperatura", sostuvo el coordinador. Las autoridades invitan a la ciudadanía a reportar personas en situación vulnerable mediante los números de emergencia para brindarles asistencia inmediata.

    El Sistema Municipal DIF complementa las acciones con la entrega de cobijas en zonas vulnerables, principalmente en comunidades y zonas altas de la capital, en coordinación con la presidenta del organismo.

