Joven muere durante operativo de la FGE en Ensenada

Erick Elías, de 21 años, perdió la vida en un operativo para detener a su padre, ex policía vinculado a desaparición forzada; familiares niegan versión oficial.

Foto: Especial.
Ensenada, 13 de enero de 2026. — Erick Elías, de 21 años, murió la noche del lunes 12 de enero durante un operativo de la Fiscalía General del Estado (FGE) en la colonia Terrazas El Gallo de Ensenada.

El joven recibió un disparo de arma de fuego mientras agentes de la Unidad de Personas Desaparecidas ejecutaban una orden de aprehensión contra su padre, Martín "N", ex policía municipal vinculado a un caso de desaparición forzada, informó la dependencia estatal.

El operativo se registró en el cruce de la Calle C y Nogal alrededor de las 21:00 horas. La Fiscalía General del Estado explicó que durante la intervención se registró una situación de riesgo cuando familiares intentaron llevarse al imputado en un vehículo y el joven mostró un objeto que posteriormente se determinó como arma de utilería.

La hermana del fallecido, Karla Ibarra González, negó categóricamente la versión oficial y acusó irregularidades durante el operativo. "Nos dispararon por detrás del lado de la cajuela", declaró.

La familia aseguró que únicamente se dirigían a comprar gas cuando fueron interceptados por varias unidades de la Fiscalía en la colonia Terrazas El Gallo.

Erick Elías era estudiante de Ingeniería en Sistemas en el Instituto Tecnológico de Ensenada. Familiares lo describieron como un joven ejemplar y exigieron justicia por su muerte, denunciando presunta siembra de evidencia y negación de atención médica inmediata.

Paramédicos de la Cruz Roja declararon sin vida al joven en el lugar.

La Fiscalía mantiene abierta la carpeta de investigación mientras continúa el proceso legal contra Martín "N", señalado por su presunta participación en la desaparición de cinco jóvenes ocurrida el 7 de marzo pasado en Ensenada.

