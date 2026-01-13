Mexicali, 13 de enero de 2026. — Agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, en coordinación con autoridades federales, detuvieron a Isaac Neftalí Guzmán Vázquez, presunto operador de la alianza criminal entre la Chapiza y el Cártel Jalisco Nueva Generación.
El joven de 22 años, originario de Guadalajara, Jalisco, fue interceptado a bordo de un vehículo Buick Encore cuando circulaba sobre la calle Encinas Oeste, casi a la altura de la intersección con Guaycura, en la colonia Televisora, informó la corporación estatal.
La captura se concretó tras labores de inteligencia que permitieron localizar al presunto delincuente, quien fue asegurado en posesión de un importante arsenal que incluye armamento de uso exclusivo del Ejército.
Guzmán Vázquez, identificado con el alias "El Güero", no logró escapar del operativo desplegado por las fuerzas de seguridad en la zona.
Arsenal asegurado y perfil criminal
Las autoridades decomisaron al detenido dos mil 380 cartuchos útiles, 40 cargadores de barra y dos cargadores de disco, además de un fusil Colt M4 Commando y un aditamento especializado para lanzagranadas.
El arsenal se complementó con cinco placas balísticas —una de ellas con impacto de proyectil—, tres fundas para arma corta y una muslera táctica, precisó la corporación estatal.
Durante el interrogatorio inicial, el sujeto declaró pertenecer al grupo delictivo conocido como "Los Rusos".
Sin embargo, el análisis de inteligencia y el cotejo de datos en Plataforma México confirmaron que opera para la facción criminal resultado de la alianza entre la Chapiza —brazo del Cártel de Sinaloa— y el Cártel Jalisco Nueva Generación, explicó la dependencia de seguridad.
Orden de aprehensión vigente
La consulta en bases de datos federales reveló que Guzmán Vázquez cuenta con un mandamiento judicial vigente emitido por autoridades de Jalisco por el delito de secuestro.
Este antecedente agrava su situación legal y las corporaciones de seguridad ya analizan los procedimientos necesarios para su eventual traslado a aquella entidad, una vez que se resuelva su proceso en Baja California.
El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República para que determine su situación jurídica por los delitos federales de portación de armas de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, y posesión de cartuchos. La FGR conducirá las diligencias correspondientes conforme a derecho, aseguró la dependencia federal.