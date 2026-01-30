San Juan del Río, 30 enero de 2026.- Un presupuesto de casi 6 millones de pesos se destinará a proyectos ciudadanos en San Juan del Río durante este año, según anunció el alcalde Roberto Cabrera Valencia en una mesa de trabajo con integrantes del Sistema de Participación Ciudadana.
Los recursos se dividirán en partes iguales: la mitad financiará acciones municipales para atender problemáticas estructurales, mientras que el resto quedará disponible para iniciativas propuestas directamente por los vecinos.
El esquema de presupuesto participativo opera en San Juan del Río desde administraciones anteriores como mecanismo para involucrar a la población en decisiones de gasto público. En esta ocasión, el municipio busca fortalecer la corresponsabilidad ciudadana mediante proyectos comunitarios que mejoren el entorno y la cohesión social en las colonias.
Funcionarios municipales presentaron la distribución del presupuesto de 6 millones de pesos para proyectos ciudadanos y acciones estratégicas. rotativo.com.mx
Cabrera Valencia señaló que la participación vecinal permite concretar iniciativas respaldadas por la propia comunidad. "Ustedes son autoridades en la materia, de generar ese legado de bien común para heredárselo a nuestros hijos", indicó el presidente municipal durante la reunión con presidentes y secretarios técnicos del Sistema.
El jefe de Gabinete, Gabriel Figueroa Uribe, precisó que los Consejos de Participación Ciudadana funcionan como instrumentos para diseñar, evaluar e implementar políticas públicas de interés colectivo. Estos consejos se integran por presidencias y secretarías técnicas designadas por los propios ciudadanos.
Proyectos ciudadanos en San Juan del Río: mitad para gobierno, mitad para vecinos
El coordinador general del Sistema de Participación Ciudadana, Luis Alberto Galván Hernández, detalló la distribución del presupuesto. Los 3 millones de pesos destinados a proyectos estratégicos servirán para impulsar políticas públicas o resolver problemas de carácter estructural identificados por el gobierno municipal.
La otra mitad, equivalente a 3 millones de pesos adicionales, quedará reservada para proyectos comunitarios. Estas iniciativas serán propuestas por ciudadanas y ciudadanos con el objetivo de mejorar su entorno inmediato. El funcionario explicó que este modelo promueve la corresponsabilidad en la gestión de recursos públicos.
Figueroa Uribe recordó que el Sistema de Participación Ciudadana se compone por una Presidencia, una Coordinación, Voceros y Enlace Técnico. Añadió que los consejos representan el instrumento principal para que los habitantes participen en el diseño y evaluación de programas gubernamentales.
El alcalde agradeció a los integrantes del Sistema su labor, pues consideró que mediante estos mecanismos se construye "una mejor ciudad, una mejor sociedad y un mejor gobierno". La administración municipal mantiene abiertos los canales para recibir propuestas de proyectos ciudadanos en San Juan del Río a través de las estructuras del Sistema.