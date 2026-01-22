Madrid, España, 22 de enero de 2026. - El gobernador Mauricio Kuri González se reunió con ejecutivos del Grupo Ramón García, empresa española dedicada a la creación de espacios y mobiliario, durante su agenda de trabajo en Madrid, España.

El encuentro, encabezado por Sabino García, director general de la compañía, se centró en conversaciones sobre el crecimiento empresarial en Querétaro y los proyectos que la firma desarrollará a corto y mediano plazo en la entidad, informó el gobierno estatal.

La reunión se desarrolló en un marco de diálogo institucional con el objetivo de fortalecer la relación entre el gobierno de Querétaro y el sector empresarial con presencia en el estado.

El mandatario estatal intercambió puntos de vista sobre el entorno económico local y las oportunidades que ofrece la entidad para el desarrollo de iniciativas de alcance regional, explicó la administración.

Grupo Ramón García cuenta con presencia en Querétaro desde 2014, cuando la compañía de origen español extendió su alcance en el continente americano.

La empresa se especializa en servicios de diseño, producción y supervisión de proyectos de mobiliario y carpintería, especialmente enfocados a desarrollos complejos e industriales, precisó el gobierno queretano.

Al encuentro en Madrid acompañaron al gobernador el secretario de Desarrollo Sustentable, Marco Antonio Del Prete Tercero, y el director de Fomento Industrial, Alejandro Rolland Ruiz.

Los funcionarios compartieron con los ejecutivos las ventajas y oportunidades que ofrece Querétaro a las empresas con sede en la entidad, así como a las nuevas iniciativas de inversión, señaló la SEDESU.