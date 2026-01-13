San Juan del Río, 13 de enero de 2026. — El gobierno municipal de San Juan del Río organizará la primera carrera de botargas el próximo domingo 18 de enero en la Unidad Deportiva Norte, informó el coordinador de Festivaleando, Paulino Moreno.

El evento deportivo contará con seis inflables gigantes, 60 botargas ya registradas y entrada gratuita para las familias sanjuanenses. La actividad iniciará a las nueve de la mañana con un desfile de botargas y se espera una asistencia aproximada de dos mil personas.

La secretaria de Desarrollo Social, Ana Patiño, destacó que el presidente municipal Roberto Cabrera Valencia impulsa estas actividades para fortalecer la convivencia familiar y detonar la economía local.

El coordinador Moreno explicó que esta carrera no es de velocidad sino de obstáculos, con un recorrido de aproximadamente 90 metros donde las botargas deberán superar diferentes retos. El evento contará con tres categorías: infantil, juvenil y libre para todas las edades.

"Queremos que los sanjuanenses puedan disfrutar de un domingo de calidad con sus familias", aseguró el coordinador. Las inscripciones permanecen abiertas y la participación es gratuita, aunque se solicita registro previo para control organizacional.

Coordinador Paulino Moreno anuncia primera carrera botargas Festivaleando San Juan del Río Querétaro. rotativo.com.mx

Marcas locales patrocinan evento deportivo

Este es el primer evento de Festivaleando con patrocinadores comerciales, a diferencia de las seis ediciones anteriores financiadas completamente por el municipio. Empresas como Volkswagen, Inflables Saulín, Boing y otras marcas locales respaldan la carrera.

Participarán botargas representativas como Nacho de Conspiradores de Querétaro, la botarga de Radar y la mascota de Boing.

Se han registrado grupos provenientes de comunidades como Paso de Mata y Bantí, además de participantes de otros estados que han llegado en camiones de turismo a eventos previos de Festivaleando.

La secretaria Patiño enfatizó que estas actividades fortalecen la identidad sanjuanense y generan convivencia comunitaria. "Cuando una ciudad se encuentra, indiscutiblemente una ciudad se fortalece", expresó la funcionaria.

Diez negocios comunitarios venderán alimentos

El evento generará una derrama económica aproximada de 300 mil pesos, beneficiando a diez negocios de diferentes comunidades que venderán gorditas, carnitas y otros productos típicos. Además, 20 artesanos de San Juan del Río instalarán un corredor artesanal.

Coordinador Paulino Moreno anuncia primera carrera botargas Festivaleando San Juan del Río Querétaro. rotativo.com.mx

Las actividades incluyen juegos infantiles gigantes como rompecabezas y jenga, pintacaritas, inflables para niños y área de descanso con hidratación para los participantes.

Después de la una de la tarde, el público tendrá acceso al campo para utilizar los inflables.

El regidor síndico José Francisco Holandera Laiseca realizará la premiación simbólica, entregando medallas conmemorativas a todos los participantes.

El funcionario trabaja para que los festivales sean aprobados por Cabildo y se realicen año con año.

Seguridad y servicios de emergencia garantizados

El operativo de seguridad contará con elementos de Seguridad Pública, entre seis y diez soldados del Ejército Mexicano coordinados por el coronel Marcos Soaste Guisalado, además de ambulancia contratada por Festivaleando y apoyo del cuerpo de Bomberos de San Juan del Río.

La Unidad Deportiva Norte se encuentra en la carretera a Tequisquiapan, del lado derecho antes de la desviación a San Pedro. El estacionamiento está disponible en la parte frontal, laterales y zona trasera accesible por San Juan Park, con capacidad aproximada para 500 vehículos.

El alcalde Roberto Cabrera Valencia encargó al equipo de Festivaleando realizar dos eventos adicionales durante 2026. La coordinación planea expandirse con proyectos de comunidad y turismo, además de actividades en el centro de San Juan del Río para atraer visitantes de otras regiones.

El evento prohibirá la venta de alcohol para mantener el ambiente 100% familiar y deportivo. Las familias podrán llevar sus propias botargas inflables el día del evento y registrarse en una mesa especial instalada para tal efecto.