Jalpan de Serra, 22 de enero de 2026. - El secretario de Desarrollo Social del estado, Luis Nava, visitó comercios locales en Jalpan de Serra para dialogar directamente con comerciantes y ciudadanía.
El recorrido forma parte de la estrategia Aquí Contigo que busca mantener atención cercana con la población en los 18 municipios, informó la dependencia estatal.
Hasta el momento se han realizado 493 eventos mediante los cuales se ha tenido contacto directo con más de 86 mil 471 personas en distintos municipios del estado.
Luis Nava, secretario de Desarrollo Social del estado, dialogó con comerciantes durante recorrido en Jalpan de Serra. rotativo.com.mx
"Aquí vengo con mi amigo presidente para ver cómo están, cómo vamos. Justamente el Gobernador nos pidió a todo su equipo de trabajo salir a la calle a estar contigo, ponernos a sus órdenes porque estamos para servirles y haciendo equipo", explicó el funcionario estatal durante la visita.
La visita permitió que comerciantes y habitantes de Jalpan compartieron inquietudes, necesidades y propuestas directamente con el titular de Desarrollo Social en Querétaro.
El programa refuerza el compromiso del gobierno estatal de generar soluciones que respondan a las realidades específicas de cada municipio mediante atención directa.
Nava recorrió establecimientos comerciales acompañado del presidente municipal de Jalpan de Serra. La estrategia implementada por el gobierno estatal mantiene presencia constante en las comunidades para escuchar a la población y atender sus planteamientos de forma inmediata.
La dependencia precisó que los 493 eventos realizados han permitido conocer de primera mano las necesidades en distintas regiones del estado. El programa continuará con más recorridos en otros municipios queretanos durante las próximas semanas.