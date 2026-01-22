Luis Nava recorre comercios de Jalpan para escuchar a ciudadanos

Luis Nava, secretario de Desarrollo Social de Querétaro, durante recorrido en comercios de Jalpan de Serra

Luis Nava, secretario de Desarrollo Social del estado, dialogó con comerciantes durante recorrido en Jalpan de Serra.

Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Ene 22, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

Jalpan de Serra, 22 de enero de 2026. - El secretario de Desarrollo Social del estado, Luis Nava, visitó comercios locales en Jalpan de Serra para dialogar directamente con comerciantes y ciudadanía.

El recorrido forma parte de la estrategia Aquí Contigo que busca mantener atención cercana con la población en los 18 municipios, informó la dependencia estatal.

Hasta el momento se han realizado 493 eventos mediante los cuales se ha tenido contacto directo con más de 86 mil 471 personas en distintos municipios del estado.

"Aquí vengo con mi amigo presidente para ver cómo están, cómo vamos. Justamente el Gobernador nos pidió a todo su equipo de trabajo salir a la calle a estar contigo, ponernos a sus órdenes porque estamos para servirles y haciendo equipo", explicó el funcionario estatal durante la visita.

La visita permitió que comerciantes y habitantes de Jalpan compartieron inquietudes, necesidades y propuestas directamente con el titular de Desarrollo Social en Querétaro.

El programa refuerza el compromiso del gobierno estatal de generar soluciones que respondan a las realidades específicas de cada municipio mediante atención directa.

Nava recorrió establecimientos comerciales acompañado del presidente municipal de Jalpan de Serra. La estrategia implementada por el gobierno estatal mantiene presencia constante en las comunidades para escuchar a la población y atender sus planteamientos de forma inmediata.

La dependencia precisó que los 493 eventos realizados han permitido conocer de primera mano las necesidades en distintas regiones del estado. El programa continuará con más recorridos en otros municipios queretanos durante las próximas semanas.

