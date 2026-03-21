Cuatro lesionados tras caer camioneta a desnivel en rampa de frenado de la México-Querétaro

Una Jeep Compass rebasó el límite de la rampa en el kilómetro 157 y cayó a un desnivel de varios metros.

Rescate de camioneta Jeep Compass que cay\u00f3 a desnivel en rampa de frenado kil\u00f3metro 157 autopista M\u00e9xico-Quer\u00e9taro

Param\u00e9dicos atienden a los cuatro ocupantes de la Jeep Compass tras el accidente en la rampa de frenado.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 20, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 20 de marzo de 2026. — Cuatro personas resultaron lesionadas después de que una camioneta Jeep Compass color blanco cayera a un desnivel de entre seis y siete metros al final de la rampa de frenado ubicada en el kilómetro 157 de la autopista México-Querétaro, el mismo punto donde hace apenas una semana un accidente en circunstancias similares dejó una mujer muerta y cuatro heridos graves.

Servicios de emergencia atendieron a los cuatro ocupantes en el lugar y los trasladaron en ambulancia a un centro hospitalario para su valoración médica. Hasta el momento no se ha precisado la gravedad de las lesiones.

De acuerdo con información preliminar, la Jeep Compass circulaba con dirección a Querétaro cuando ingresó a la rampa de frenado y avanzó de frente sobre el pavimento lateral sin lograr detenerse. Al rebasar el límite de la estructura, la unidad se precipitó al vacío.

Rescate de camioneta Jeep Compass que cay\u00f3 a desnivel en rampa de frenado kil\u00f3metro 157 autopista M\u00e9xico-Quer\u00e9taro La camioneta blanca quedó varios metros por debajo del nivel de la rampa tras rebasar su límite. rotativo.com.mx

La Guardia Nacional (GN) tomó conocimiento de los hechos y acordonó la zona, mientras elementos del cuerpo de bomberos realizaron las maniobras de rescate para extraer a los ocupantes de la camioneta.

Segundo accidente grave en el mismo punto en una semana

El percance replica las circunstancias del accidente registrado aproximadamente una semana antes en ese mismo tramo, cuando otra unidad rebasó la rampa de frenado, se precipitó al desnivel y dejó un saldo de una persona fallecida y cuatro más con lesiones de gravedad.

La repetición de hechos prácticamente idénticos en el kilómetro 157 pone bajo escrutinio las condiciones de seguridad de esa rampa, cuyo diseño no ha impedido que vehículos que no logran frenar terminen cayendo al vacío. Ninguna autoridad ha emitido postura sobre posibles modificaciones o señalización adicional en el punto.

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