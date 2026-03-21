Querétaro, 20 de marzo de 2026. — Cuatro personas resultaron lesionadas después de que una camioneta Jeep Compass color blanco cayera a un desnivel de entre seis y siete metros al final de la rampa de frenado ubicada en el kilómetro 157 de la autopista México-Querétaro, el mismo punto donde hace apenas una semana un accidente en circunstancias similares dejó una mujer muerta y cuatro heridos graves.
Servicios de emergencia atendieron a los cuatro ocupantes en el lugar y los trasladaron en ambulancia a un centro hospitalario para su valoración médica. Hasta el momento no se ha precisado la gravedad de las lesiones.
De acuerdo con información preliminar, la Jeep Compass circulaba con dirección a Querétaro cuando ingresó a la rampa de frenado y avanzó de frente sobre el pavimento lateral sin lograr detenerse. Al rebasar el límite de la estructura, la unidad se precipitó al vacío.
La camioneta blanca quedó varios metros por debajo del nivel de la rampa tras rebasar su límite. rotativo.com.mx
La Guardia Nacional (GN) tomó conocimiento de los hechos y acordonó la zona, mientras elementos del cuerpo de bomberos realizaron las maniobras de rescate para extraer a los ocupantes de la camioneta.
Segundo accidente grave en el mismo punto en una semana
El percance replica las circunstancias del accidente registrado aproximadamente una semana antes en ese mismo tramo, cuando otra unidad rebasó la rampa de frenado, se precipitó al desnivel y dejó un saldo de una persona fallecida y cuatro más con lesiones de gravedad.
La repetición de hechos prácticamente idénticos en el kilómetro 157 pone bajo escrutinio las condiciones de seguridad de esa rampa, cuyo diseño no ha impedido que vehículos que no logran frenar terminen cayendo al vacío. Ninguna autoridad ha emitido postura sobre posibles modificaciones o señalización adicional en el punto.