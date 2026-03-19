Policía Estatal de Querétaro cumple 52 años con entrega del Premio al Mérito Policial

Gerardo Jiménez recibe primer lugar tras arriesgar su vida para salvar a una persona.

Elementos de la Policía Estatal de Querétaro reciben el Premio al Mérito Policial durante el 52 aniversario de la corporación

La ceremonia de entrega del Premio al Mérito Policial reunió a representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del estado, así como mandos federales y municipales.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 19, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 19 de marzo de 2026. — Un policía con 14 años de carrera que arriesgó su integridad para impedir que una persona atentara contra su propia vida recibió el primer lugar del Premio al Mérito Policial, galardón entregado este miércoles durante el festejo del 52 aniversario de la Policía Estatal de Querétaro (PoEs).

El acto reunió a representantes de los tres poderes del estado, así como a mandos de corporaciones municipales y federales en un reconocimiento que, según las autoridades, busca visibilizar el trabajo cotidiano de quienes integran la corporación.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana cumple en 2026 más de cinco décadas desde la creación formal de la PoEs, una corporación que en años recientes ha ampliado su estructura operativa y de inteligencia.

Querétaro mantiene índices de incidencia delictiva por debajo de la media nacional en varios delitos de alto impacto, aunque la entidad no ha sido ajena a la presencia de grupos del crimen organizado en municipios del sur y el semidesierto.

Elementos de la Polic\u00eda Estatal de Quer\u00e9taro reciben el Premio al M\u00e9rito Policial durante el 52 aniversario de la corporaci\u00f3n La ceremonia de entrega del Premio al Mérito Policial reunió a representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del estado, así como mandos federales y municipales. rotativo.com.mx

El agente Gerardo Jiménez, al recibir el reconocimiento, señaló que en 14 años dentro de la corporación ha entendido la seguridad como una vocación que exige valor y disciplina. Indicó que el premio, más que un punto de llegada, representa para él un compromiso renovado.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Iován Elías Pérez Hernández, precisó que la corporación nació con la vocación de proteger vidas, familias y comunidades, no solo vigilar calles.

Homenaje póstumo y reconocimientos institucionales en los 52 años de la PoEs

La ceremonia de esta segunda edición del premio incluyó reconocimientos a las unidades operativas de la Secretaría y un homenaje póstumo al comandante Lauro Rojo Godínez, quien acumuló más de cuatro décadas de servicio activo en la corporación.

Además de los tres primeros lugares del Premio al Mérito Policial, se entregaron menciones honoríficas a elementos de distintas áreas.

¿Quién puede recibir el Premio al Mérito Policial en Querétaro?

El galardón reconoce acciones individuales y colectivas de elementos de la PoEs que, en el ejercicio de sus funciones, hayan demostrado valentía, eficacia o un impacto relevante en la protección de personas.

Elementos de la Polic\u00eda Estatal de Quer\u00e9taro reciben el Premio al M\u00e9rito Policial durante el 52 aniversario de la corporaci\u00f3n La ceremonia de entrega del Premio al Mérito Policial reunió a representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del estado, así como mandos federales y municipales. rotativo.com.mx

La presente edición es la segunda desde que la Secretaría instauró el reconocimiento como mecanismo permanente de estímulo al desempeño policial.

El gobernador Mauricio Kuri González, quien presidió la entrega, enfatizó que la corporación es parte de los cimientos sobre los que descansa el desarrollo estatal, y reiteró el compromiso de su administración de garantizar las condiciones para que los elementos cumplan su misión.

La PoEs no ha emitido datos sobre el número actual de efectivos ni sobre el presupuesto asignado a la corporación para el ejercicio 2026.

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