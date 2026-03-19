Querétaro, 19 de marzo de 2026. — Un policía con 14 años de carrera que arriesgó su integridad para impedir que una persona atentara contra su propia vida recibió el primer lugar del Premio al Mérito Policial, galardón entregado este miércoles durante el festejo del 52 aniversario de la Policía Estatal de Querétaro (PoEs).

El acto reunió a representantes de los tres poderes del estado, así como a mandos de corporaciones municipales y federales en un reconocimiento que, según las autoridades, busca visibilizar el trabajo cotidiano de quienes integran la corporación.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana cumple en 2026 más de cinco décadas desde la creación formal de la PoEs, una corporación que en años recientes ha ampliado su estructura operativa y de inteligencia.

Querétaro mantiene índices de incidencia delictiva por debajo de la media nacional en varios delitos de alto impacto, aunque la entidad no ha sido ajena a la presencia de grupos del crimen organizado en municipios del sur y el semidesierto.

La ceremonia de entrega del Premio al Mérito Policial reunió a representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del estado, así como mandos federales y municipales. rotativo.com.mx

El agente Gerardo Jiménez, al recibir el reconocimiento, señaló que en 14 años dentro de la corporación ha entendido la seguridad como una vocación que exige valor y disciplina. Indicó que el premio, más que un punto de llegada, representa para él un compromiso renovado.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Iován Elías Pérez Hernández, precisó que la corporación nació con la vocación de proteger vidas, familias y comunidades, no solo vigilar calles.

Homenaje póstumo y reconocimientos institucionales en los 52 años de la PoEs

La ceremonia de esta segunda edición del premio incluyó reconocimientos a las unidades operativas de la Secretaría y un homenaje póstumo al comandante Lauro Rojo Godínez, quien acumuló más de cuatro décadas de servicio activo en la corporación.

Además de los tres primeros lugares del Premio al Mérito Policial, se entregaron menciones honoríficas a elementos de distintas áreas.

¿Quién puede recibir el Premio al Mérito Policial en Querétaro?

El galardón reconoce acciones individuales y colectivas de elementos de la PoEs que, en el ejercicio de sus funciones, hayan demostrado valentía, eficacia o un impacto relevante en la protección de personas.

La ceremonia de entrega del Premio al Mérito Policial reunió a representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del estado, así como mandos federales y municipales. rotativo.com.mx

La presente edición es la segunda desde que la Secretaría instauró el reconocimiento como mecanismo permanente de estímulo al desempeño policial.

El gobernador Mauricio Kuri González, quien presidió la entrega, enfatizó que la corporación es parte de los cimientos sobre los que descansa el desarrollo estatal, y reiteró el compromiso de su administración de garantizar las condiciones para que los elementos cumplan su misión.

La PoEs no ha emitido datos sobre el número actual de efectivos ni sobre el presupuesto asignado a la corporación para el ejercicio 2026.