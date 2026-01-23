CANACINTRA fortalece vínculo con socios en San Juan del Río

La sesión incluyó presentación sobre prevención del delito por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y el lanzamiento de la nueva Plataforma de Socios digital.

Empresarios asisten a sesión vinculación empresarial en San Juan del Río organizada por CANACINTRA

La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación es un organismo empresarial que agrupa a empresas del sector industrial en México, con presencia en los principales municipios industriales de Querétaro.

Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Ene 23, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

San Juan del Río, 23 de enero de 2026.- La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) delegación San Juan del Río realizó la sesión Conexión CANACINTRA, encuentro diseñado para fortalecer la vinculación empresarial en San Juan del Río mediante estrategias de información, colaboración y networking entre sus agremiados.

La jornada, encabezada por el presidente de la delegación, Víctor Hugo Rodríguez López, reunió a socios del sector industrial para abordar temas de seguridad empresarial, herramientas digitales y oportunidades de colaboración.

El encuentro comenzó con la bienvenida institucional de Rodríguez López, quien destacó la importancia de estos espacios para consolidar la comunidad empresarial de San Juan del Río.

Posteriormente, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal presentó un esquema de prevención del delito orientado específicamente a empresas y sus colaboradores, abordando riesgos operativos y protocolos de respuesta ante incidentes de seguridad.

CANACINTRA lanza plataforma digital para socios en San Juan del Río

Durante la sesión, el equipo directivo de CANACINTRA San Juan del Río presentó dos elementos estratégicos: el Portafolio de Servicios Institucionales y la nueva Plataforma de Socios digital.

Esta herramienta tecnológica permite a los agremiados acceder de forma centralizada a convocatorias de eventos, descarga de constancias, documentos corporativos y beneficios exclusivos, optimizando la comunicación entre la cámara y sus integrantes.

La plataforma busca mejorar la gestión administrativa y facilitar el aprovechamiento de los servicios que ofrece la delegación, respondiendo a las necesidades de modernización expresadas por los socios en encuentros previos.

La implementación de esta infraestructura digital representa un avance en la profesionalización de los procesos internos de la cámara en el municipio.

El programa incluyó la bienvenida formal a los nuevos socios que se incorporaron durante el segundo semestre de 2025, ampliando la base de agremiados del sector industrial en San Juan del Río.

La sesión concluyó con una dinámica de networking estructurada, donde los participantes compartieron sus áreas de especialización, necesidades empresariales y propuestas de valor, generando oportunidades de colaboración comercial y técnica entre los asistentes.

Rodríguez López señaló que la delegación continuará impulsando encuentros de vinculación empresarial en San Juan del Río como mecanismo para fortalecer la competitividad del sector industrial local.

CANACINTRA San Juan del Río agrupa a empresas de la transformación que operan en el municipio, uno de los polos industriales más importantes de Querétaro junto con El Marqués y la capital estatal.

gobiernoindustriacanacintra

