San Juan del Río, 23 de enero de 2026.- La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) delegación San Juan del Río realizó la sesión Conexión CANACINTRA, encuentro diseñado para fortalecer la vinculación empresarial en San Juan del Río mediante estrategias de información, colaboración y networking entre sus agremiados.
La jornada, encabezada por el presidente de la delegación, Víctor Hugo Rodríguez López, reunió a socios del sector industrial para abordar temas de seguridad empresarial, herramientas digitales y oportunidades de colaboración.
El encuentro comenzó con la bienvenida institucional de Rodríguez López, quien destacó la importancia de estos espacios para consolidar la comunidad empresarial de San Juan del Río.
Posteriormente, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal presentó un esquema de prevención del delito orientado específicamente a empresas y sus colaboradores, abordando riesgos operativos y protocolos de respuesta ante incidentes de seguridad.
CANACINTRA lanza plataforma digital para socios en San Juan del Río
Durante la sesión, el equipo directivo de CANACINTRA San Juan del Río presentó dos elementos estratégicos: el Portafolio de Servicios Institucionales y la nueva Plataforma de Socios digital.
Esta herramienta tecnológica permite a los agremiados acceder de forma centralizada a convocatorias de eventos, descarga de constancias, documentos corporativos y beneficios exclusivos, optimizando la comunicación entre la cámara y sus integrantes.
La plataforma busca mejorar la gestión administrativa y facilitar el aprovechamiento de los servicios que ofrece la delegación, respondiendo a las necesidades de modernización expresadas por los socios en encuentros previos.
La implementación de esta infraestructura digital representa un avance en la profesionalización de los procesos internos de la cámara en el municipio.
El programa incluyó la bienvenida formal a los nuevos socios que se incorporaron durante el segundo semestre de 2025, ampliando la base de agremiados del sector industrial en San Juan del Río.
La sesión concluyó con una dinámica de networking estructurada, donde los participantes compartieron sus áreas de especialización, necesidades empresariales y propuestas de valor, generando oportunidades de colaboración comercial y técnica entre los asistentes.
Rodríguez López señaló que la delegación continuará impulsando encuentros de vinculación empresarial en San Juan del Río como mecanismo para fortalecer la competitividad del sector industrial local.
CANACINTRA San Juan del Río agrupa a empresas de la transformación que operan en el municipio, uno de los polos industriales más importantes de Querétaro junto con El Marqués y la capital estatal.