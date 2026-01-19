San Juan del Río, 19 de enero de 2026. — El gobierno municipal de San Juan del Río impartió 49 conferencias ambientales en escuelas de todos los niveles educativos durante 2025 y realizó más de 210 eventos ecológicos con participación ciudadana.
La secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Municipales, Edith Alvarez Flores, informó que la estrategia de educación ambiental desde la infancia incluye alianzas con universidades, sector empresarial y JAPAM para fortalecer la conciencia ecológica en San Juan del Río.
La Dirección de Medio Ambiente y Ecología precisó que los temas abordados incluyen cuidado del agua, desarrollo de huertos ecológicos, impacto del cambio climático, educación ambiental, normatividad ambiental, cómo realizar composta, reciclaje para un mejor San Juan y convivencia y respeto a la fauna.
Las conferencias se impartieron en instituciones educativas desde preescolar hasta licenciatura, incluidos presidentes de colonos y delegados municipales, explicó la funcionaria municipal.
La secretaria Alvarez Flores sostuvo que los niños participan de manera activa en las conferencias y demuestran conciencia sobre la importancia de preservar el medio ambiente.
"La educación ambiental impulsa el cambio generacional y los niños replican lo aprendido en sus hogares y comunidades", aseguró la funcionaria durante la conferencia de prensa.
El programa incluye jornadas ambientales en colonias y comunidades donde se realizan más de 35 campañas específicas como reciclaje, intercambio de ropa y recolección de tapitas. En diciembre se efectuaron jornadas de limpieza en colonias con participación de vecinos organizados y empresas comprometidas con el medio ambiente del municipio.
Las autoridades trabajan con la JAPAM en el programa "Raíces del Agua" y colaboran con la Secretaría de la Mujer y Desarrollo Social en jornadas comunitarias. El gobierno municipal realizó más de 210 eventos ambientales durante 2025 que complementan las 49 conferencias educativas impartidas en diferentes niveles escolares.