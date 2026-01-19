San Juan del Río imparte 49 conferencias ambientales durante 2025

El gobierno municipal realizó 49 conferencias en escuelas de todos los niveles educativos y más de 210 eventos ambientales durante 2025 con alianzas con universidades, sector empresarial y JAPAM.

Secretaria Edith Alvarez Flores presenta programa de educación ambiental con 49 conferencias impartidas durante 2025 en San Juan del Río

Edith Alvarez Flores, secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Municipales, presenta resultados del programa de educación ambiental 2025.

Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Ene 19, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, 19 de enero de 2026. — El gobierno municipal de San Juan del Río impartió 49 conferencias ambientales en escuelas de todos los niveles educativos durante 2025 y realizó más de 210 eventos ecológicos con participación ciudadana.

La secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Municipales, Edith Alvarez Flores, informó que la estrategia de educación ambiental desde la infancia incluye alianzas con universidades, sector empresarial y JAPAM para fortalecer la conciencia ecológica en San Juan del Río.

La Dirección de Medio Ambiente y Ecología precisó que los temas abordados incluyen cuidado del agua, desarrollo de huertos ecológicos, impacto del cambio climático, educación ambiental, normatividad ambiental, cómo realizar composta, reciclaje para un mejor San Juan y convivencia y respeto a la fauna.

Las conferencias se impartieron en instituciones educativas desde preescolar hasta licenciatura, incluidos presidentes de colonos y delegados municipales, explicó la funcionaria municipal.

La secretaria Alvarez Flores sostuvo que los niños participan de manera activa en las conferencias y demuestran conciencia sobre la importancia de preservar el medio ambiente.

"La educación ambiental impulsa el cambio generacional y los niños replican lo aprendido en sus hogares y comunidades", aseguró la funcionaria durante la conferencia de prensa.

El programa incluye jornadas ambientales en colonias y comunidades donde se realizan más de 35 campañas específicas como reciclaje, intercambio de ropa y recolección de tapitas. En diciembre se efectuaron jornadas de limpieza en colonias con participación de vecinos organizados y empresas comprometidas con el medio ambiente del municipio.

Las autoridades trabajan con la JAPAM en el programa "Raíces del Agua" y colaboran con la Secretaría de la Mujer y Desarrollo Social en jornadas comunitarias. El gobierno municipal realizó más de 210 eventos ambientales durante 2025 que complementan las 49 conferencias educativas impartidas en diferentes niveles escolares.

gobiernoroberto cabreraobras publicas

Reciente

Sistema de cámaras de reconocimiento facial biométrico instalado en establecimiento nocturno de Querétaro conectado al C5
Editorial

Antros en Querétaro escanean tu rostro: qué datos guardan de ti

52 establecimientos nocturnos en Querétaro están conectados al C5 con tecnología de reconocimiento facial que compara rostros con bases de datos de personas buscadas.

Juan Luis Ferrusca Ortiz, secretario de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, durante conferencia de prensa sobre querellas por daños a patrullas
Querétaro capital

Presentan querellas por daños a patrullas en Querétaro

El secretario de Seguridad Municipal confirmó que las denuncias se encuentran en trámite ante la Fiscalía Estatal tras afectaciones a vehículos policiales durante operativos recientes.

Fiscal General Víctor Antonio de Jesús Hernández anuncia creación de Unidad Especial antiextorsión en Querétaro
Editorial

Fiscalía de Querétaro presentará Unidad Especial antiextorsión el 21 de enero

El Fiscal General adelantó que el martes 21 de enero presentará iniciativa para crear unidad especializada en investigación y persecución de delitos de extorsión.

Guillermo Vega Guerrero, diputado presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, durante sesión donde se aprobó
Legislatura

Querétaro deroga delito de extorsión en Código Penal estatal

El Congreso aprobó por unanimidad derogar el artículo 198 del Código Penal para armonizar con la Ley General federal y combatir redes interestatales de extorsión.