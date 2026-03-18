Querétaro, 18 de marzo de 2026. — Una persona murió ahogada en un cuerpo de agua en la zona de Mompani, en la capital de Querétaro, mientras participaba en una convivencia con otras personas.

La víctima habría consumido bebidas alcohólicas antes de ingresar al agua, en un espacio que las autoridades han advertido en repetidas ocasiones que no está habilitado para actividades recreativas.

El incidente reavivó el llamado de Protección Civil a la población a mantenerse alejada de presas y bordos, especialmente en el periodo vacacional que arranca esta semana.

Javier Amaya, titular de Protección Civil del Estado, confirmó el fallecimiento y fue directo al señalar las circunstancias. "Lamentablemente, tuvimos este fallecimiento derivado de una convivencia.

Al parecer, estaba consumiendo bebidas y se hizo fácil meterse, pero no es un lugar para nadar. Son espacios destinados al almacenamiento de agua, no para actividades deportivas o de diversión", indicó.

El funcionario subrayó que la dependencia mantiene de forma permanente campañas de prevención en cuerpos de agua de Querétaro a través de redes sociales y medios de comunicación.

En temporadas vacacionales, precisó, se refuerzan los recorridos de vigilancia, aunque reconoció que la extensión de estos espacios impide una supervisión constante en todos los puntos.

Se ha solicitado apoyo de corporaciones de seguridad municipales y estatales para reforzar la presencia en los sitios de mayor riesgo.

Qué hacer en vacaciones: dónde sí es seguro nadar en Querétaro

Amaya hizo un llamado explícito a la ciudadanía para que durante los próximos días de descanso acuda exclusivamente a balnearios y espacios regulados en Querétaro, donde existe personal capacitado, salvavidas y paramédicos disponibles.

"Invitamos a la ciudadanía a acudir a lugares controlados, donde se verifique que hay salvavidas, paramédicos y condiciones adecuadas para operar", concluyó. Hasta el momento, las autoridades no han reportado incidentes adicionales relacionados con cuerpos de agua en el estado.