UAQ exige igualdad de género en medios de comunicación de Querétaro

Universidad Autónoma de Querétaro exhorta a medios a eliminar discriminación contra comunicadoras.

Pronunciamiento de la Universidad Autónoma de Querétaro sobre igualdad de género en medios de comunicación, 24 de marzo de 2026

La Universidad Autónoma de Querétaro emitió el pronunciamiento el 24 de marzo de 2026, dirigido a medios y sociedad en general.

Foto: UAQ/ Secretaría de Extensión y Cultura Universitaria UAQ.
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Diario Rotativo
Por Diario Rotativo Mar 25, 2026
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Querétaro, 25 de marzo de 2026. —Seis de cada diez personas que egresan de la carrera de comunicación y periodismo en la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) son mujeres.

El dato, incluido en un pronunciamiento institucional difundido este martes, respalda el llamado de la casa de estudios a los medios del estado para que erradiquen prácticas discriminatorias que obstruyen el desarrollo profesional de las comunicadoras.

El documento, dirigido a la comunidad universitaria, a los medios de comunicación y a la sociedad en general, precisa que alrededor del 56% de las personas egresadas en los últimos cinco años en el campo periodístico son mujeres, quienes se han incorporado a empresas informativas estatales y nacionales.

La institución sostiene que la formación que imparte incluye una responsabilidad ética sobre el ejercicio de informar y participar en la construcción de la opinión pública, lo que implica cuestionar discursos y prácticas que perpetúan mensajes discriminatorios, de manera explícita o velada.

Periodistas mujeres en Querétaro: exhorto a los medios

En el texto, la UAQ reconoció el trabajo de las mujeres periodistas y rechazó cualquier forma de violencia, deslegitimación, exclusión o burla sexista hacia su labor. El señalamiento más directo recayó sobre los propios medios de comunicación: la universidad los exhortó a eliminar prácticas que impidan el desarrollo profesional de las comunicadoras o que violenten sus derechos.

"Sostenemos con firmeza que el ejercicio del periodismo debe desarrollarse en condiciones de respeto, igualdad y dignidad", indica el pronunciamiento, firmado por la institución en pleno.

El texto cierra con una frase que resume la postura institucional: Porque en Querétaro, las mujeres sí importan.

¿Qué implica el pronunciamiento de la UAQ para los medios de Querétaro?

El documento no señala a ningún medio en particular ni detalla casos concretos de discriminación. Sin embargo, al dirigirse explícitamente a las empresas informativas del estado, la universidad asume una posición pública poco frecuente en instituciones académicas de la región: interpelar directamente a los empleadores de sus propios egresados.

Queda pendiente saber si el pronunciamiento derivará en acciones específicas de seguimiento o si quedará como declaración de principios.

gobiernomujeruaqprensa

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