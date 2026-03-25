Querétaro, 25 de marzo de 2026. —Seis de cada diez personas que egresan de la carrera de comunicación y periodismo en la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) son mujeres.

El dato, incluido en un pronunciamiento institucional difundido este martes, respalda el llamado de la casa de estudios a los medios del estado para que erradiquen prácticas discriminatorias que obstruyen el desarrollo profesional de las comunicadoras.

El documento, dirigido a la comunidad universitaria, a los medios de comunicación y a la sociedad en general, precisa que alrededor del 56% de las personas egresadas en los últimos cinco años en el campo periodístico son mujeres, quienes se han incorporado a empresas informativas estatales y nacionales.

La institución sostiene que la formación que imparte incluye una responsabilidad ética sobre el ejercicio de informar y participar en la construcción de la opinión pública, lo que implica cuestionar discursos y prácticas que perpetúan mensajes discriminatorios, de manera explícita o velada.

Periodistas mujeres en Querétaro: exhorto a los medios

En el texto, la UAQ reconoció el trabajo de las mujeres periodistas y rechazó cualquier forma de violencia, deslegitimación, exclusión o burla sexista hacia su labor. El señalamiento más directo recayó sobre los propios medios de comunicación: la universidad los exhortó a eliminar prácticas que impidan el desarrollo profesional de las comunicadoras o que violenten sus derechos.

"Sostenemos con firmeza que el ejercicio del periodismo debe desarrollarse en condiciones de respeto, igualdad y dignidad", indica el pronunciamiento, firmado por la institución en pleno.

El texto cierra con una frase que resume la postura institucional: Porque en Querétaro, las mujeres sí importan.

¿Qué implica el pronunciamiento de la UAQ para los medios de Querétaro?

El documento no señala a ningún medio en particular ni detalla casos concretos de discriminación. Sin embargo, al dirigirse explícitamente a las empresas informativas del estado, la universidad asume una posición pública poco frecuente en instituciones académicas de la región: interpelar directamente a los empleadores de sus propios egresados.

Queda pendiente saber si el pronunciamiento derivará en acciones específicas de seguimiento o si quedará como declaración de principios.