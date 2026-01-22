Querétaro, 22 de enero de 2026. - El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, entregó la rehabilitación integral de las calles Alejo Altamirano y Roberto Chellet en la colonia Los Fresnos, delegación Centro Histórico, con inversión cercana a nueve millones de pesos.
La obra pública municipal beneficia a más de 840 habitantes y mejora la movilidad de peatones y automovilistas que transitan diariamente por la zona, informó el gobierno municipal.
Los trabajos incluyeron la renovación completa de la red de agua potable, la red sanitaria y el drenaje pluvial. Además, se colocó concreto hidráulico estampado para mejorar las condiciones de seguridad y operación de las vialidades en esta zona del Centro Histórico.
Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro, durante entrega de obra de rehabilitación en calles Alejo Altamirano y Roberto Chellet. rotativo.com.mx
El alcalde destacó que esta rehabilitación de calles en Querétaro responde a una necesidad puntual de la zona y forma parte del compromiso de su administración para que las y los queretanos vivan mejor. Macías reiteró que el municipio mantiene trabajo constante en materia de infraestructura.
Durante la entrega de la obra, aprovechó para invitar a la población a mantenerse informada sobre los trabajos relacionados con el tren México–Querétaro, así como sobre las acciones de apoyo que implementarán de manera coordinada el Gobierno del Estado y el Municipio.
El presidente municipal precisó que, aunque el proyecto del tren es una obra federal, el Municipio de Querétaro permanece atento para vigilar que los trabajos se realicen de manera adecuada. Enfatizó que este proyecto debe traducirse en progreso y bienestar para la población queretana.
Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro, durante entrega de obra de rehabilitación en calles Alejo Altamirano y Roberto Chellet. rotativo.com.mx
"Es responsabilidad de la federación, y es la federación quien ejecuta la obra, yo estoy al pendiente, cuidando y vigilando que se haga bien", sostuvo Felifer Macías.
El mandatario municipal agregó que el tren ha generado gran expectativa y es esperado desde hace muchos años en la ciudad y el estado, por lo que debe transformarse en calidad de vida y progreso para Querétaro. Explicó que las autoridades municipales darán seguimiento puntual a cada etapa del desarrollo ferroviario.
En la entrega de la obra estuvieron presentes la diputada federal Lorena García; la delegada del Centro Histórico, Estrella Rojas; el secretario de Desarrollo Social, Pepe Ojeda; el secretario de Obras Públicas, Francisco Villegas; la secretaria de Gestión Delegacional, Beatriz León; la síndica municipal María del Carmen Presa, así como otros integrantes del Ayuntamiento de Querétaro.