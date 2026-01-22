Querétaro entrega rehabilitación de calles con 9 mdp en Los Fresnos

El gobierno municipal invirtió cerca de nueve millones de pesos en la renovación de infraestructura hidráulica y pavimentación de dos vialidades que benefician a más de 840 habitantes

Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro, durante entrega de rehabilitación calles Los Fresnos 2026

Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro, durante entrega de obra de rehabilitación en calles Alejo Altamirano y Roberto Chellet.

Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Ene 22, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 22 de enero de 2026. - El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, entregó la rehabilitación integral de las calles Alejo Altamirano y Roberto Chellet en la colonia Los Fresnos, delegación Centro Histórico, con inversión cercana a nueve millones de pesos.

La obra pública municipal beneficia a más de 840 habitantes y mejora la movilidad de peatones y automovilistas que transitan diariamente por la zona, informó el gobierno municipal.

Los trabajos incluyeron la renovación completa de la red de agua potable, la red sanitaria y el drenaje pluvial. Además, se colocó concreto hidráulico estampado para mejorar las condiciones de seguridad y operación de las vialidades en esta zona del Centro Histórico.

Felifer Mac\u00edas, presidente municipal de Quer\u00e9taro, durante entrega de rehabilitaci\u00f3n calles Los Fresnos 2026 Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro, durante entrega de obra de rehabilitación en calles Alejo Altamirano y Roberto Chellet. rotativo.com.mx

El alcalde destacó que esta rehabilitación de calles en Querétaro responde a una necesidad puntual de la zona y forma parte del compromiso de su administración para que las y los queretanos vivan mejor. Macías reiteró que el municipio mantiene trabajo constante en materia de infraestructura.

Durante la entrega de la obra, aprovechó para invitar a la población a mantenerse informada sobre los trabajos relacionados con el tren México–Querétaro, así como sobre las acciones de apoyo que implementarán de manera coordinada el Gobierno del Estado y el Municipio.

El presidente municipal precisó que, aunque el proyecto del tren es una obra federal, el Municipio de Querétaro permanece atento para vigilar que los trabajos se realicen de manera adecuada. Enfatizó que este proyecto debe traducirse en progreso y bienestar para la población queretana.

Felifer Mac\u00edas, presidente municipal de Quer\u00e9taro, durante entrega de rehabilitaci\u00f3n calles Los Fresnos 2026 Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro, durante entrega de obra de rehabilitación en calles Alejo Altamirano y Roberto Chellet. rotativo.com.mx

"Es responsabilidad de la federación, y es la federación quien ejecuta la obra, yo estoy al pendiente, cuidando y vigilando que se haga bien", sostuvo Felifer Macías.

El mandatario municipal agregó que el tren ha generado gran expectativa y es esperado desde hace muchos años en la ciudad y el estado, por lo que debe transformarse en calidad de vida y progreso para Querétaro. Explicó que las autoridades municipales darán seguimiento puntual a cada etapa del desarrollo ferroviario.

En la entrega de la obra estuvieron presentes la diputada federal Lorena García; la delegada del Centro Histórico, Estrella Rojas; el secretario de Desarrollo Social, Pepe Ojeda; el secretario de Obras Públicas, Francisco Villegas; la secretaria de Gestión Delegacional, Beatriz León; la síndica municipal María del Carmen Presa, así como otros integrantes del Ayuntamiento de Querétaro.

gobierno felifer macias infraestructura

Reciente

Claudia Sheinbaum durante conferencia matutina sobre Estrategia Nacional de Seguridad en Puebla 2026
México

Estrategia Nacional de Seguridad reduce 41% homicidios dolosos en Puebla

La Presidenta Claudia Sheinbaum reiteró tolerancia cero a la corrupción policial mientras el promedio de víctimas diarias pasó de 3.97 en septiembre 2024 a 2.35 en diciembre 2025 con la estrategia federal.

Roberto Cabrera Valencia y Edithe Alvarez Flores durante presentación actualización Programa Desarrollo Urbano San Juan del Río
San Juan del Río

Proyectos federales cambian plan de desarrollo de San Juan del Río

El Consejo Municipal instalado el 8 de junio de 2025 inició en diciembre el período de revisión del programa actualizado que incluye movilidad urbana y equipamiento ante llegada del tren interurbano México-Querétaro y libramiento metropolitano.

Luis Nava durante entrega de obra pavimentación colonia El Mercado en Jalpan de Serra Querétaro
Querétaro

Jalpan de Serra mejora infraestructura con obra de 11.5 mdp

Luis Nava entregó pavimentación y rehabilitación de redes en colonia El Mercado con inversión federal de 11 millones 512 mil pesos que beneficia a 27 mil habitantes.

Camioneta incendiada en carretera Zacatecas-Durango mientras Guardia Nacional cierra vialidad en km 43
México

Cierran carretera Zacatecas-Durango por incendio de camioneta en kilómetro 43

La Guardia Nacional cerró la circulación en ambos sentidos mientras servicios de emergencia sofocaron el incendio de una camioneta de tres toneladas consumida totalmente por falla eléctrica.