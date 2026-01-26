Detienen a 5 colombianos por gota a gota en San Juan del Río

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal detuvo a cinco personas de nacionalidad colombiana dedicadas a préstamos irregulares mediante amenazas a ciudadanos que reportaron al 911, con coordinación del Instituto Nacional de Migración para repatriación.

Detenciones de colombianos dedicados a préstamos gota a gota en San Juan del Río por Seguridad Pública Municipal

Orlando Chávez Landaverde, secretario de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río, durante estrategia contra préstamos gota a gota.

Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Ene 26, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

San Juan del Río, 26 de enero de 2026. — La Secretaría de Seguridad Pública Municipal detuvo a cinco personas de nacionalidad colombiana dedicadas a préstamos irregulares tipo gota a gota durante lo que va del año.

Las detenciones derivaron de reportes ciudadanos al 911 por amenazas e intimidación para el cobro de deudas, informó Orlando Chávez Landaverde, titular de la dependencia.

Las autoridades acudieron a los reportes donde detectaron que algunos de los detenidos portaban droga al momento de la intervención, mientras que otros mostraron conductas agresivas contra los elementos policiales.

Los detenidos por gota a gota en San Juan del Río fueron puestos a disposición del juzgado cívico y canalizados al Instituto Nacional de Migración para verificación de estatus migratorio.

Chávez Landaverde explicó que la coordinación directa con el Instituto Nacional de Migración permite verificar la situación migratoria de cada persona detenida. Algunos de los colombianos asegurados fueron regresados a su país de origen tras concluir las investigaciones correspondientes.

Ciudadanos reportan amenazas por préstamos gota a gota

Durante el año pasado, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal descubrió a dos personas de nacionalidad mexicana que colaboraban con colombianos en la operación de préstamos irregulares en San Juan del Río. En lo que va de 2026, no se han detectado sanjuanenses involucrados en esta actividad ilícita, precisó el funcionario municipal.

El secretario de Seguridad Pública señaló que muchas personas se encuentran en crisis debido al temor generado por las amenazas de quienes operan el gota a gota.

La ciudadanía expresó satisfacción por las detenciones, ya que al ser repatriados los responsables, las deudas quedan sin cobro efectivo.

¿Qué ha cambiado tras la ley contra el gota a gota?

La legislación impulsada por el diputado Guillermo Vega Guerrero para sancionar este delito ha sido respaldada por las autoridades municipales.

Orlando Chávez Landaverde consideró correcto el trabajo legislativo, pues se identificó una modalidad delictiva que requería tipificación para castigar a los responsables de manera efectiva.

La estrategia municipal continuará operando mediante la atención inmediata de reportes al 911, donde los ciudadanos pueden denunciar amenazas o conductas sospechosas relacionadas con préstamos irregulares.

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal aseguró que mantendrán vigilancia permanente para detectar a cualquier persona dedicada a actividades ilícitas, independientemente de su nacionalidad, como parte del compromiso del gobierno municipal de garantizar la seguridad y tranquilidad de las familias sanjuanenses.

gobiernoseguridadgota a gotacriminalidad

