Elaboración de sirios de cera de abeja escamada en Axochiapan. Una pieza puede requerir semanas de trabajo y hasta 40 pétalos por flor. rotativo.com.mx

"Nuestra comunidad siempre se ha representado por esta artesanía. Antiguamente era un trabajo muy celoso; solo los abuelos, la gente más grande, sabía hacerlo. Ellos son los que han conservado esta técnica", explicó Alvillar en entrevista.

La elaboración de sirios –velas de gran formato que pueden pesar hasta cuatro kilos– forma parte esencial de las fiestas patronales, procesiones y la festividad de San Pablo Apóstol.

Técnica compleja amenazada por disminución de artesanos

El artesano advirtió que la disminución de personas que dominan el oficio motivó la creación del proyecto. "De las nuevas generaciones son muy pocas las que se están dedicando a conservar estas tradiciones", señaló.

Tras más de 15 años de colaborar en mayordomías locales, identificó la urgencia de formar a nuevos portadores del conocimiento y solicitó apoyo del PACMyC para preservar oficios tradicionales.

La técnica exige tiempo, paciencia y conocimiento profundo de los materiales. El proceso comienza con la recolección y limpieza de la cera de abeja, insumo cada vez más escaso que se hierve y cuela varias veces. "Para muchos lo más importante es la miel, para nosotros es la cera", explicó el maestro ceriero.

Proceso artesanal requiere semanas de trabajo continuo

Las flores escamadas se elaboran pétalo por pétalo mediante moldes de madera tallados a mano que se humedecen antes de sumergirse en cera caliente.

"Una rosa puede llevar hasta 40 pétalos", detalló Alvillar. En el caso de los sirios, las capas de cera se vierten sobre un pabilo de algodón con cuidado del grosor y la forma durante semanas de trabajo continuo.

"Aquí participamos toda la familia", contó el artesano, mientras algunos moldean las flores, otros apoyan en la recolección, el escurrido o el calentamiento de la cera. Los niños y niñas se integran al proceso mediante observación y práctica de técnicas artesanales tradicionales.

Competencia con productos industriales desafía continuidad

Uno de los principales retos es la competencia con productos industriales. "La gente a veces prefiere algo más rápido o más vistoso, como flores artificiales", sin embargo, subrayó que no hay material sintético que sustituya lo que ofrece la cera natural. "El aroma, del copal, del limón, nunca se va a comparar", enfatizó.

De enero a abril de 2025, el proyecto reunió a cerca de 40 personas de distintas edades en talleres diarios donde aprendieron desde la recolección de la cera hasta la elaboración y decoración de su propio sirio.

Al cierre se realizó una exposición comunitaria con las piezas producidas y una premiación simbólica que fortaleció el entusiasmo colectivo.

"Sembrar ese gusto por la cerería fue lo más bonito del taller", afirmó Alvillar. Para él, la cera escamada no es un objeto decorativo, sino una expresión de vida y creencias. "Cuando vemos un sirio arder, no sentimos que se pierde. Ahí está nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestro sentir", sostuvo.

El maestro confía en que la tradición perdure mediante las nuevas generaciones de artesanos en Morelos. "Queremos que en cinco o seis años haya piezas nuevas, flores diferentes, pero sin dejar de lado nuestra tradición", concluyó.