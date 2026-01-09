México produce 243 mil vehículos ligeros en diciembre

La industria automotriz nacional produjo 243,961 vehículos ligeros y exportó 227,262 unidades durante diciembre de 2025, informó el INEGI.

Producción vehículos ligeros México diciembre 2025 alcanza 243 mil unidades INEGI.

Producción vehículos ligeros México diciembre 2025 alcanza 243 mil unidades INEGI.

(depositphotos)
Diario Rotativo
Por Diario Rotativo Ene 09, 2026
Diario Rotativo
See Full Bio

Querétaro — 9 de enero de 2026. México produjo 243,961 vehículos ligeros y exportó 227,262 unidades durante diciembre de 2025, lo que representa un incremento de 8.5 por ciento en producción pero una caída de 14.5 por ciento en exportaciones respecto al mismo mes de 2024.

Durante el periodo enero a diciembre de 2025 se produjeron 3,953,494 unidades con una variación de -0.9 por ciento respecto al año previo, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía a través del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros.

El organismo explicó que los camiones ligeros representaron 77.2 por ciento del total producido durante 2025 con 3,052,163 unidades, mientras que los automóviles alcanzaron 901,331 unidades. Las exportaciones de vehículos mexicanos sumaron 3,385,785 unidades en el año con una variación de -2.7 por ciento respecto a 2024.

Estados Unidos se consolidó como el principal destino de las exportaciones mexicanas con 78.4 por ciento del total, equivalente a 2,653,897 vehículos.

Canadá representó el 11.1 por ciento con 376,251 unidades, mientras que Alemania alcanzó 3.1 por ciento con 104,334 vehículos exportados, detalló el INEGI.

Las ventas al público en el mercado interno registraron 154,450 unidades en diciembre de 2025, lo que representa un incremento de 5.0 por ciento respecto al mismo mes de 2024. Durante todo el año las ventas alcanzaron 1,524,638 vehículos con una variación de 1.35 por ciento, aseguró el instituto nacional.

El sector automotriz mexicano enfrenta un contexto complejo con producción anual que disminuyó ligeramente pero mantuvo ventas domésticas al alza. Las exportaciones a Estados Unidos reflejan la integración comercial de la industria automotriz entre ambos países, precisó el RAIAVL en su reporte mensual.

gobiernoindustriainegieconomia

Reciente

Zonas altas de Querétaro donde se pronostican heladas. Las bajas temperaturas afectan principalmente a municipios serranos de la entidad.
Querétaro

Querétaro registrará heladas y temperatura mínima de 9°C

La Conagua prevé ambiente muy frío con heladas en zonas altas, bancos de niebla matutinos y temperaturas entre 9 y 26 grados en la capital queretana.

Gobernador Mauricio Kuri entrega apoyos turísticos en Pinal de Amoles Sierra Gorda Querétaro.
Editorial

Entregan apoyos turísticos y mercado en Pinal de Amoles.

El gobierno estatal destinó más de nueve millones de pesos para beneficiar a 121 personas del sector turístico en la Sierra Gorda tras afectaciones por lluvias.

Unidades del Qrobús circulan por carril confinado de Paseo 5 de Febrero en Querétaro.
Querétaro capital

Qrobús reduce 62% tiempos de traslado en Paseo 5 de Febrero

El corredor de Paseo 5 de Febrero registra reducción de hasta 62% en tiempos de traslado con 80 mil usuarios diarios en sus siete estaciones.

Usuarios del Qrobús utilizan la estación Zaragoza en Paseo 5 de Febrero. La meta es mejorar las condiciones de infraestructura del transporte público.
Querétaro

Instalan cuadrilla permanente en estación Zaragoza de Qrobús

La Agencia de Movilidad implementó una cuadrilla de cuatro personas para atención continua en la estación Zaragoza tras realizar 1,885 acciones de mantenimiento en 2024.