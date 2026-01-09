Querétaro — 9 de enero de 2026. — México produjo 243,961 vehículos ligeros y exportó 227,262 unidades durante diciembre de 2025, lo que representa un incremento de 8.5 por ciento en producción pero una caída de 14.5 por ciento en exportaciones respecto al mismo mes de 2024.
Durante el periodo enero a diciembre de 2025 se produjeron 3,953,494 unidades con una variación de -0.9 por ciento respecto al año previo, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía a través del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros.
El organismo explicó que los camiones ligeros representaron 77.2 por ciento del total producido durante 2025 con 3,052,163 unidades, mientras que los automóviles alcanzaron 901,331 unidades. Las exportaciones de vehículos mexicanos sumaron 3,385,785 unidades en el año con una variación de -2.7 por ciento respecto a 2024.
Estados Unidos se consolidó como el principal destino de las exportaciones mexicanas con 78.4 por ciento del total, equivalente a 2,653,897 vehículos.
Canadá representó el 11.1 por ciento con 376,251 unidades, mientras que Alemania alcanzó 3.1 por ciento con 104,334 vehículos exportados, detalló el INEGI.
Las ventas al público en el mercado interno registraron 154,450 unidades en diciembre de 2025, lo que representa un incremento de 5.0 por ciento respecto al mismo mes de 2024. Durante todo el año las ventas alcanzaron 1,524,638 vehículos con una variación de 1.35 por ciento, aseguró el instituto nacional.
El sector automotriz mexicano enfrenta un contexto complejo con producción anual que disminuyó ligeramente pero mantuvo ventas domésticas al alza. Las exportaciones a Estados Unidos reflejan la integración comercial de la industria automotriz entre ambos países, precisó el RAIAVL en su reporte mensual.