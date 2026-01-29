Sujetos armados dispararon desde ambos costados del vehículo en repetidas ocasiones, confirmó la Fiscalía General del Estado que abrió carpeta de investigación por homicidio en grado de tentativa.

El secretario de Salud estatal, Cuitláhuac González Galindo, informó que Sergio Torres Félix fue sometido a cirugía y permanece en observación en terapia intensiva durante las próximas 48 horas.

"Tuvo que ser sometido a una cirugía" , indicó el funcionario sobre el líder estatal de Movimiento Ciudadano, quien recibió impactos de bala en la cabeza y el cuerpo.

Elizabeth Montoya Ojeda se encuentra "bajo manejo médico y también va a requerir algunas cirugías para poder estar mejor" , precisó González Galindo. Un escolta identificado como Gonzalo Quintero Baca también resultó herido pero se reporta fuera de peligro.

Gabinete de Seguridad despliega célula especializada

El Gabinete de Seguridad federal anunció que "se dispuso una célula especializada en inteligencia e investigación para contribuir a la identificación y detención de los responsables" del ataque contra los diputados de Movimiento Ciudadano en Culiacán.

Las instituciones federales mantienen coordinación permanente con autoridades estatales para coadyuvar en las investigaciones.

Como resultado de las primeras acciones, elementos localizaron un vehículo Nissan Versa blanco con daños en el cristal trasero cerca del área donde ocurrió la balacera, presuntamente relacionado con los hechos.

El gobernador Rubén Rocha Moya instruyó al secretario de Seguridad Pública, Óscar Rentería Schazarino, emprender de inmediato un operativo de búsqueda y captura de los responsables.

El mandatario estatal señaló que se comunicó con la titular de la Fiscalía General del Estado para que se actúe con prontitud y celeridad en la investigación. Rocha Moya acudió al hospital donde es atendido Sergio Torres para supervisar personalmente la atención médica brindada a los legisladores.

La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso estatal, María Teresa Guerra Ochoa, reveló que ambos diputados solicitaron permiso para retirarse antes de concluir la comparecencia del secretario de Administración y Finanzas, Joaquín Landeros Güicho.

Los legisladores se dirigían al Aeropuerto Internacional de Culiacán para viajar a la Ciudad de México y asistir a una reunión de su partido. Ante el atentado, la legislatura canceló la comparecencia de la secretaria de Gobierno, Yeraldine Bonilla Valverde, programada para la tarde del miércoles.

Sergio Torres Félix había denunciado el martes que observaba intereses políticos en la contienda por la dirigencia del Sindicato de Trabajadores de Culiacán. El diputado solicitó a los líderes sindicales realizar elecciones libres sin presión y respaldó públicamente a Zayda Flores, quien se registró por la planilla opositora y a quien describió como una mujer con trayectoria y capacidad para dirigir.

Torres Félix es coordinador estatal de Movimiento Ciudadano en Sinaloa, exalcalde de Culiacán y diputado por representación proporcional. Elizabeth Montoya Ojeda también es diputada por representación proporcional y ha ocupado cargos en la administración pública municipal y estatal.

El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, condenó la agresión y afirmó que "la crisis de impunidad y violencia de México, y en particular de Sinaloa, ha rebasado todos los límites" .

El dirigente emecista exigió que no haya impunidad en el caso y manifestó que estarán atentos a la información. El coordinador de los senadores naranjas, Clemente Castañeda, exigió la plena protección de los legisladores y el esclarecimiento inmediato de los hechos. La coordinadora de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Ivonne Ortega, subrayó que el ataque no puede quedar impune.

El atentado ocurre en un contexto de violencia agravada en Sinaloa desde septiembre de 2024, tras la detención del capo Ismael "El Mayo" Zambada, uno de los líderes del cártel de Sinaloa.

Un día antes del ataque contra los diputados, el secretario de Seguridad de Culiacán, coronel Alejandro Bravo, salió ileso de una balacera con un grupo armado cerca del aeropuerto internacional. En ese operativo fueron detenidas cuatro personas, incluyendo un menor de 17 años.