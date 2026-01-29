México 29 de enero de 2026.- El sector agropecuario mexicano registró un crecimiento de 3.7% anual durante el tercer trimestre de 2025, mientras que las actividades industriales se contrajeron 2.7% en el mismo periodo, de acuerdo con el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) publicado este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El contraste entre ambos sectores refleja las condiciones diferenciadas que enfrentan las regiones productivas del país.
Colima encabezó el crecimiento de las actividades primarias con un incremento extraordinario de 48.2% anual, seguido de Baja California Sur (32.9%), Tlaxcala (31.0%), Querétaro (28.2%) y San Luis Potosí (26.3%). Jalisco realizó la mayor contribución absoluta al sector agropecuario de México en 2025 con 1.34 puntos porcentuales, seguido de Chihuahua (0.87) y Sonora (0.79).
En sentido opuesto, Nayarit reportó la peor caída en actividades primarias con 26.6% de contracción anual, seguido de Oaxaca (-16.5%) y Baja California (-15.6%). Estos estados restaron en conjunto más de un punto porcentual al desempeño del sector a nivel nacional.
Industria mexicana afectada por petróleo y turismo
Colima registró el mayor crecimiento agropecuario del país con 48.2% anual en el tercer trimestre de 2025. rotativo.com.mx
Las actividades secundarias mostraron un panorama complicado con 17 entidades en números negativos. Quintana Roo registró la caída más severa con 40.8% anual, derivada de ajustes en proyectos de construcción e infraestructura turística. Campeche le siguió con 15.2% de contracción vinculada a la reducción en producción petrolera.
Michoacán lideró el crecimiento industrial con 13.5% anual, seguido de Baja California Sur (12.5%), Tamaulipas (8.6%), Zacatecas (5.8%) y San Luis Potosí (5.3%). Tamaulipas aportó la mayor contribución positiva al sector con 0.32 puntos porcentuales, mientras que Campeche restó 0.63 puntos.
En cuanto a las actividades terciarias —comercio y servicios—, el sector creció 1.1% anual a nivel nacional. Guerrero encabezó este rubro con 4.8% de incremento, seguido de Tlaxcala (2.8%) y Chiapas (2.7%). Ciudad de México realizó la mayor contribución con 0.47 puntos porcentuales gracias a su peso específico en la economía de servicios del país.