México, 27 de enero de 2026. — La balanza comercial de México registró un superávit de 771 millones de dólares en 2025, revirtiendo el déficit de 18 mil 541 millones observado en 2024.
El cambio resultó de un mayor superávit en productos no petroleros que pasó de 2 mil 686 millones a 26 mil 323 millones de dólares, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
El saldo favorable se originó por el incremento en exportaciones totales de 7.6 por ciento que alcanzaron 664 mil 837 millones de dólares, mientras las importaciones crecieron 4.4 por ciento sumando 664 mil 66 millones.
La diferencia entre ambos flujos comerciales generó el primer superávit anual desde 2021, detalló el organismo.
En diciembre de 2025, la balanza comercial presentó superávit de 2 mil 430 millones de dólares comparado con 663 millones en noviembre.
El aumento del saldo favorable mensual se originó de un incremento en el superávit de productos no petroleros que pasó de 2 mil 838 millones a 4 mil 837 millones de dólares, precisó el INEGI.
Productos no petroleros impulsan cambio en balanza
El superávit de productos no petroleros compensó el déficit de la balanza petrolera que se amplió de 21 mil 226 millones de dólares en 2024 a 25 mil 552 millones en 2025.
Este comportamiento reflejó la caída de 26.4 por ciento en exportaciones petroleras mientras las importaciones del sector disminuyeron 6.6 por ciento, explicó el instituto.
Las exportaciones no petroleras sumaron 643 mil 592 millones de dólares en 2025 con crecimiento de 9.3 por ciento anual.
Las importaciones no petroleras alcanzaron 617 mil 269 millones con avance de 5.3 por ciento, generando el superávit que revirtió la tendencia deficitaria de los años previos.
En cifras desestacionalizadas, la balanza comercial registró déficit de 861 millones de dólares en diciembre de 2025 comparado con 340 millones en noviembre.
La ampliación del déficit derivó de una disminución del superávit de productos no petroleros y de una reducción del déficit petrolero, indicó el reporte.
¿Cuándo México registró superávit comercial en años recientes?
El superávit de 2025 marcó un cambio en la dinámica comercial del país mediante el fortalecimiento de las exportaciones manufactureras no petroleras.
La estructura del valor de exportaciones en 2025 se conformó de bienes manufacturados con 91.6 por ciento, productos petroleros 3.2 por ciento, bienes agropecuarios 3.1 por ciento y productos extractivos no petroleros 2.1 por ciento.
Esta composición reflejó la consolidación del sector manufacturero como pilar de la oferta exportadora mexicana en los mercados internacionales.