México cierra 2025 con superávit comercial de 771 mdd

La balanza comercial registró superávit de 771 millones de dólares en 2025 tras revertir el déficit de 18 mil 541 millones observado en 2024, impulsado por productos no petroleros.

Gráfica de balanza comercial de México muestra superávit de 771 millones de dólares en 2025

Instituto Nacional de Estadística y Geografía reportó superávit comercial de 771 millones de dólares en balanza de México 2025.

(depositphotos)
Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Ene 27, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

México, 27 de enero de 2026. — La balanza comercial de México registró un superávit de 771 millones de dólares en 2025, revirtiendo el déficit de 18 mil 541 millones observado en 2024.

El cambio resultó de un mayor superávit en productos no petroleros que pasó de 2 mil 686 millones a 26 mil 323 millones de dólares, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

El saldo favorable se originó por el incremento en exportaciones totales de 7.6 por ciento que alcanzaron 664 mil 837 millones de dólares, mientras las importaciones crecieron 4.4 por ciento sumando 664 mil 66 millones.

La diferencia entre ambos flujos comerciales generó el primer superávit anual desde 2021, detalló el organismo.

En diciembre de 2025, la balanza comercial presentó superávit de 2 mil 430 millones de dólares comparado con 663 millones en noviembre.

El aumento del saldo favorable mensual se originó de un incremento en el superávit de productos no petroleros que pasó de 2 mil 838 millones a 4 mil 837 millones de dólares, precisó el INEGI.

Gr\u00e1fica de balanza comercial de M\u00e9xico muestra super\u00e1vit de 771 millones de d\u00f3lares en 2025 Instituto Nacional de Estadística y Geografía reportó superávit comercial de 771 millones de dólares en balanza de México 2025. rotativo.com.mx

Productos no petroleros impulsan cambio en balanza

El superávit de productos no petroleros compensó el déficit de la balanza petrolera que se amplió de 21 mil 226 millones de dólares en 2024 a 25 mil 552 millones en 2025.

Este comportamiento reflejó la caída de 26.4 por ciento en exportaciones petroleras mientras las importaciones del sector disminuyeron 6.6 por ciento, explicó el instituto.

Las exportaciones no petroleras sumaron 643 mil 592 millones de dólares en 2025 con crecimiento de 9.3 por ciento anual.

Las importaciones no petroleras alcanzaron 617 mil 269 millones con avance de 5.3 por ciento, generando el superávit que revirtió la tendencia deficitaria de los años previos.

En cifras desestacionalizadas, la balanza comercial registró déficit de 861 millones de dólares en diciembre de 2025 comparado con 340 millones en noviembre.

La ampliación del déficit derivó de una disminución del superávit de productos no petroleros y de una reducción del déficit petrolero, indicó el reporte.

¿Cuándo México registró superávit comercial en años recientes?

El superávit de 2025 marcó un cambio en la dinámica comercial del país mediante el fortalecimiento de las exportaciones manufactureras no petroleras.

La estructura del valor de exportaciones en 2025 se conformó de bienes manufacturados con 91.6 por ciento, productos petroleros 3.2 por ciento, bienes agropecuarios 3.1 por ciento y productos extractivos no petroleros 2.1 por ciento.

Esta composición reflejó la consolidación del sector manufacturero como pilar de la oferta exportadora mexicana en los mercados internacionales.



economiaineginegocios

Reciente

Operativo de Fiscalía General República asegura 110 vehículos presuntamente robados en Corregidora Querétaro
Corregidora

FGR asegura 110 vehículos robados en cateo en Corregidora

La Fiscalía General de la República aseguró 110 vehículos presuntamente robados, 45 tabletas de metilfenidato y 300 gramos de marihuana en cateo realizado sobre el libramiento Sur Poniente de Corregidora.

Operativo de seguridad en Culiacán asegura armas de alto calibre y vehículo robado tras ataque
México

Aseguran armas y vehículo tras ataque a policías en Culiacán

Un operativo interinstitucional aseguró dos carabinas M4, un fusil AK-47, tres cargadores, 60 cartuchos y un vehículo con reporte de robo tras ataque armado contra policías estatales en Culiacán.

Autoridades de Querétaro durante investigación por robo de vehículo en colonia La Purísima
Querétaro capital

Vinculan a proceso a "Bruce Wayne" por robo de vehículo en Querétaro

Luis "N", conocido como "Bruce Wayne" y "Víctor Medebil", fue vinculado a proceso por robo de vehículo en colonia La Purísima con prisión preventiva justificada y dos meses de investigación complementaria

Jóvenes del colectivo AmiGUS realizan caminata de integración comunitaria en el Cerro del Gallo de Amealco
Amealco

Jóvenes impulsan caminata comunitaria en Cerro del Gallo de Amealco

El colectivo AmiGUS organizó un recorrido por el Cerro del Gallo con acompañamiento del senador Agustín Dorantes para promover la participación ciudadana y el diálogo sobre desarrollo social en Amealco.