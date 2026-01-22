San Juan del Río, 22 de enero de 2026. - El gobierno municipal de San Juan del Río concluye la obra de rehabilitación de la calle Antonio "La Tota" Carbajal con una inversión de 10.5 millones de pesos.
La intervención integral beneficiará a más de cinco mil habitantes de la zona oriente mediante la renovación completa de la vialidad que conecta Avenida Universidad con Río Moctezuma.
El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia informó que los trabajos incluyen red de drenaje, instalaciones de agua potable, banquetas, señalética, iluminación y una ciclovía.
La calle Antonio "La Tota" Carbajal se encuentra actualmente en etapa de pavimentación, por lo que las autoridades solicitaron a la ciudadanía circular con precaución mientras finalizan los últimos detalles.
La rehabilitación de vialidades en San Juan del Río forma parte del programa de infraestructura urbana que el municipio implementa en diversas zonas.
El alcalde explicó que la obra pública municipal contempla intervención integral en aproximadamente 800 metros lineales. Los trabajos iniciaron el 15 de octubre de 2025 y están por concluir tras cuatro meses y medio de ejecución, periodo durante el cual se permitió únicamente tránsito local para no afectar a los comerciantes del tianguis Las Garzas que opera los fines de semana.
La secretaria de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Edith Álvarez Flores, detalló que se amplió el drenaje sanitario y se extendió la red de agua potable.
Además se construyeron banquetas de nueva cuenta, se instaló una ciclovía moderna y se acondicionó el estacionamiento adyacente a la Unidad Deportiva Maquío, mencionó la funcionaria.
La vialidad representa una de las más importantes de la zona oriente del municipio porque facilita la movilidad hacia centros educativos, deportivos y comerciales. Cabrera Valencia aseguró que la inversión de infraestructura vial en Querétaro fortalece la calidad de vida de las familias sanjuanenses y genera mejores condiciones para el desarrollo económico local.