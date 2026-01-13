San Juan del Río entrega cobijas en tres comunidades rurales

El DIF municipal visitó Soledad del Río, La Estancita y Arcila para distribuir apoyos invernales a adultos mayores y sectores vulnerables.

Familias de Soledad del Río, La Estancita y Arcila durante la convivencia organizada por el DIF municipal.

Por Diario Rotativo Ene 12, 2026
San Juan del Río, 12 de enero de 2026. — El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de San Juan del Río entregó cobijas a adultos mayores y sectores vulnerables en las comunidades de Soledad del Río, La Estancita y Arcila.

La presidenta del organismo, Gina Sánchez Barrios, y el alcalde Roberto Cabrera Valencia encabezaron las visitas que incluyeron la tradicional partida de rosca de reyes, atole y entrega de juguetes a niños de las tres localidades.

Las autoridades municipales recorrieron las tres comunidades para distribuir los apoyos invernales ante las bajas temperaturas que afectan a la región durante esta temporada. El DIF municipal de San Juan del Río organiza este tipo de actividades como parte de su estrategia de apoyo a familias vulnerables.

Sánchez Barrios explicó que estas acciones refuerzan el tejido social y promueven valores de generosidad en las localidades del municipio. Las subdelegadas de las comunidades beneficiadas reconocieron la visita y la entrega de apoyos.

"Es fundamental que las y los ciudadanos cuenten con oportunidades", aseguró Cabrera Valencia. El mandatario municipal destacó que la administración sanjuanense mantiene un enfoque de cercanía con las comunidades rurales del territorio.

