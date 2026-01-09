Enfermedades respiratorias en Querétaro aumentan 70% dentro del patrón estacional

La Secretaría de Salud informó que el incremento de hasta 80 por ciento en algunas semanas se encuentra dentro del canal endémico esperado, con 13 casos de influenza confirmados y cero de COVID-19 en 2026.

Población queretana acude a vacunación contra enfermedades respiratorias. La meta es aplicar 640 mil dosis en los 18 municipios del estado.

Querétaro, 9 de enero de 2026. — Las enfermedades respiratorias agudas en Querétaro registran incrementos estacionales de entre 60 y 70 por ciento durante la temporada invernal, con picos que pueden alcanzar hasta 80 por ciento en algunas semanas.

La Secretaría de Salud del estado informó que este comportamiento se encuentra dentro del canal endémico esperado y no representa una situación fuera de control, conforme al patrón observado en años anteriores cuando aumenta la circulación de virus respiratorios en Querétaro.

La dependencia estatal precisó que el comportamiento actual sigue el patrón de años previos y se mantiene dentro de los parámetros esperados para esta época del año.

Las autoridades sanitarias confirmaron 13 casos de influenza en lo que va de la temporada, mientras que no se han registrado casos de COVID-19 en el estado durante el presente año, explicó la funcionaria. La detección oportuna y el acceso temprano al tratamiento permiten una evolución favorable de los cuadros respiratorios.

"En cuanto al número de enfermedades respiratorias agudas, vamos dentro del canal endémico, siguiendo el comportamiento esperado de años previos", detalló.

La campaña de vacunación contra influenza, neumococo y COVID-19 presenta un avance del 66 por ciento de una meta total de 640 mil dosis que se aplican gratuitamente en las unidades del sector público en Querétaro.

La Secretaría de Salud precisó que la vacuna contra neumococo está dirigida principalmente a personas mayores de 60 años, mientras que no todos los módulos cuentan con las tres vacunas disponibles de forma simultánea.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población, especialmente a grupos de riesgo, para acudir a los módulos de vacunación en Querétaro y completar sus esquemas como medida efectiva para reducir complicaciones durante esta temporada invernal.

